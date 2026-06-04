В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от игры с Россией

Главный тренер сборной Буркина-Фасо поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Россией.

Хотелось бы выделить Алексея Батракова. Это мобильный и быстрый футболист. Так же, как и Александр Головин. В целом, сборная России – организованная команда, много достойных игроков. Нужно отметить, что несколько последних матчей результаты были не лучшими, поэтому завтра будет серьёзная битва за результат. Безусловно, сборная России хочет победить. Игра будет интересной.