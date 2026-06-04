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В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от игры с Россией

вчера, 23:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-Фасо20:00 Не начался

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Россией.

Хотелось бы выделить Алексея Батракова. Это мобильный и быстрый футболист. Так же, как и Александр Головин. В целом, сборная России – организованная команда, много достойных игроков. Нужно отметить, что несколько последних матчей результаты были не лучшими, поэтому завтра будет серьёзная битва за результат. Безусловно, сборная России хочет победить. Игра будет интересной.

Матч Россия — Буркина-Фасо пройдет 5 июня.

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Абду Амир
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 00:13
Что-то в ожиданиях не чувствуется трепета и подобострастия :)
Про битву какую-то лопочат, да про интерес :)
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:00, ред.
Гл.тренер Буркина-Фасо, кроме Батракова и Головина, никого не знает в сборной России или претворяется, т.е. не представляет какую силу и мощь представляет
36-я команды в рейтинге ФИФА.
Гость
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