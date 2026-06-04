В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от игры с Россией

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Россией.
Хотелось бы выделить Алексея Батракова. Это мобильный и быстрый футболист. Так же, как и Александр Головин. В целом, сборная России – организованная команда, много достойных игроков. Нужно отметить, что несколько последних матчей результаты были не лучшими, поэтому завтра будет серьёзная битва за результат. Безусловно, сборная России хочет победить. Игра будет интересной.
Матч Россия — Буркина-Фасо пройдет 5 июня.
Про битву какую-то лопочат, да про интерес :)
36-я команды в рейтинге ФИФА.