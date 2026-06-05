Франция уступила Кот-д'Ивуару в контрольной игре

Сборная Франции потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (1:2).
На 45-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Райан Шерки. На 53-й представители Африки сравняли счёт усилиями Гуэлы Дуэ. На 84-й гости отметились ещё одним голом, его автором стал Амад Диалло.
Французы перед ЧМ-2026 проведут ещё встречу с Северной Ирландией 8 июня.
Что было в тайме втором я не знаю, но поражение французов не ожидал....понятное дело товарняк, но всё же, увиденное по первому тайму не предвещало проигрыша
Шерки - это просто космос....!