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Франция уступила Кот-д'Ивуару в контрольной игре

сегодня, 08:39
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 2Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарМатч завершен

Сборная Франции потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (1:2).

На 45-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Райан Шерки. На 53-й представители Африки сравняли счёт усилиями Гуэлы Дуэ. На 84-й гости отметились ещё одним голом, его автором стал Амад Диалло.

Французы перед ЧМ-2026 проведут ещё встречу с Северной Ирландией 8 июня.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 13:27
Шерки тоже араб какой-то, или бербер как Зидан. полукровка короч
A.S.A
A.S.A ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 13:22
в первом тайме их было троя, Тео, Рабьо и Шерки
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:21
Посмотрел только первый тайм данного матча и скажу так....французы(те что играли с синей форме) были шикарны первые пол часа, создавали хорошие моменты, стеночки, забегания и всё такое полностью задавили ивуарийчев, но реализовать свое преимущество не смогли! Далее уже включились ивуарийцы и концовку тайма уже они были близки к успеху, но именно в концовке тайма, Шерки продемонстрировал индивидуальное мастерство и забил гол....
Что было в тайме втором я не знаю, но поражение французов не ожидал....понятное дело товарняк, но всё же, увиденное по первому тайму не предвещало проигрыша
Шерки - это просто космос....!
la-respect0
la-respect0 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 12:34
Динь
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:10
похоже на двухсторонку современных французов было или ивуарийцев. теперь уж разницы то и нет. Рабьо и Тео два белых пятна))
Nenash
Nenash
сегодня в 10:56
Дуэт из братьев состоялся.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:18
Французы берегли себя больше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:59
Ивуарийские негры обыграли французских. Так иногда бывает...
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:53
Да и по фамилиям, Дуэ и там и там))
112910415
112910415
сегодня в 08:41
две одинаковые на вид сборные ... )
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