Франция уступила Кот-д'Ивуару в контрольной игре

сегодня, 08:39

Сборная Франции потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара в товарищеском матче (1:2).

На 45-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Райан Шерки. На 53-й представители Африки сравняли счёт усилиями Гуэлы Дуэ. На 84-й гости отметились ещё одним голом, его автором стал Амад Диалло.