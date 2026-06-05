Летнего Кубка РПЛ в этом году не будет

Кубок Российской Премьер-Лиги летом 2026 года проведён не будет в связи с чемпионатом мира. Об этом во время Петербургского международного экономического форума рассказал президент РПЛ Александр Алаев.
ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля, его примут США, Канада и Мексика.
К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок, партнёры и клубы. Но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нём. В том числе финансовые ресурсы задействованы. Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведём летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов.