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Летнего Кубка РПЛ в этом году не будет

сегодня, 08:58

Кубок Российской Премьер-Лиги летом 2026 года проведён не будет в связи с чемпионатом мира. Об этом во время Петербургского международного экономического форума рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля, его примут США, Канада и Мексика.

К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок, партнёры и клубы. Но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нём. В том числе финансовые ресурсы задействованы. Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведём летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов.

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Все комментарии
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 11:59
С ресурсов и надо начинать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:27
Блин, Слава богу! Я уж было подумал опять разбился....
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:15
Кому он нужен?
112910415
112910415
сегодня в 09:11
неужто ЧМ важнее ? )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:00
Запретить ЧМ!!!
Гость
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