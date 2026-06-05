Летнего Кубка РПЛ в этом году не будет

сегодня, 08:58

Кубок Российской Премьер-Лиги летом 2026 года проведён не будет в связи с чемпионатом мира. Об этом во время Петербургского международного экономического форума рассказал президент РПЛ .

ЧМ -2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля, его примут США , Канада и Мексика.