ФИФА ввела новую предматчевую церемонию на чемпионате мира 2026 года

сегодня, 09:24

Международная федерация футбола сообщила, что перед матчами чемпионата мира 2026 года будет проходить новая церемония, призванная укрепить связь между игроками и болельщиками.

Футболисты стартового состава и запасные игроки будут вместе собираться вокруг баннера в центральном круге во время представления команд и исполнения национальных гимнов.

После исполнения гимнов пройдут традиционные предматчевые действия, включая рукопожатия и командные фотографии стартовых составов. Затем капитаны команд примут участие в жеребьёвке.

Позже в ходе турнира предматчевая церемония будет включать дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.

Также игроки будут выходить на поле со стороны, ближайшей к их туннелю, через специальную арку.

ФИФА отмечает: