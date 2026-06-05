ФИФА ввела новую предматчевую церемонию на чемпионате мира 2026 года

Международная федерация футбола сообщила, что перед матчами чемпионата мира 2026 года будет проходить новая церемония, призванная укрепить связь между игроками и болельщиками.
Футболисты стартового состава и запасные игроки будут вместе собираться вокруг баннера в центральном круге во время представления команд и исполнения национальных гимнов.
После исполнения гимнов пройдут традиционные предматчевые действия, включая рукопожатия и командные фотографии стартовых составов. Затем капитаны команд примут участие в жеребьёвке.
Позже в ходе турнира предматчевая церемония будет включать дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.
Также игроки будут выходить на поле со стороны, ближайшей к их туннелю, через специальную арку.
ФИФА отмечает:
Новая предматчевая церемония, разработанная с учётом интересов болельщиков и команд и вдохновлённая музыкальными композициями из официального альбома ЧМ-2026 представляет собой концепцию с обзором на 360 градусов, превращающую стадион в общую сцену. Независимо от того, где сидят болельщики, у каждого будет свой уникальный и увлекательный ракурс, а большие баннеры с флагами стран и элементы на поле будут тщательно размещены, чтобы вовлечь публику аутентичным и значимым образом.