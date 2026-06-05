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ФИФА ввела новую предматчевую церемонию на чемпионате мира 2026 года

сегодня, 09:24

Международная федерация футбола сообщила, что перед матчами чемпионата мира 2026 года будет проходить новая церемония, призванная укрепить связь между игроками и болельщиками.

Футболисты стартового состава и запасные игроки будут вместе собираться вокруг баннера в центральном круге во время представления команд и исполнения национальных гимнов.

После исполнения гимнов пройдут традиционные предматчевые действия, включая рукопожатия и командные фотографии стартовых составов. Затем капитаны команд примут участие в жеребьёвке.

Позже в ходе турнира предматчевая церемония будет включать дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.

Также игроки будут выходить на поле со стороны, ближайшей к их туннелю, через специальную арку.

ФИФА отмечает:

Новая предматчевая церемония, разработанная с учётом интересов болельщиков и команд и вдохновлённая музыкальными композициями из официального альбома ЧМ-2026 представляет собой концепцию с обзором на 360 градусов, превращающую стадион в общую сцену. Независимо от того, где сидят болельщики, у каждого будет свой уникальный и увлекательный ракурс, а большие баннеры с флагами стран и элементы на поле будут тщательно размещены, чтобы вовлечь публику аутентичным и значимым образом.

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Перевод с fifa.com Фото: Аккаунт FIFA Media в «X»
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ don_surio (раскрыть)
сегодня в 13:54
Неее.... негры щас ровнее))
don_surio
don_surio ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:04
Так люди и негры равны,так то.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
Я уж подумал что-то с расизмом связано будет.
Гость
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