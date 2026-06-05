Гол Хавбека «Динамо» Чавеса помог Мексике выиграть у Сербии

сегодня, 09:51

Сборная Мексики обыграла команду Сербии в товарищеском матче (5:1) перед началом чемпионата мира.

В составе победителей мячи забили Йохан Васкес (34-я минута), Рауль Хименес (57) и (90), автоголами отметились Стефан Букинац (45+2) и Адем Авдич (72). У проигравших отличился Петар Станич (19).

Чавес в минувшем сезоне провёл за московское «Динамо» 5 игр, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от разрыва крестообразной связки.