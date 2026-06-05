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Гол Хавбека «Динамо» Чавеса помог Мексике выиграть у Сербии

сегодня, 09:51
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика5 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная Мексики обыграла команду Сербии в товарищеском матче (5:1) перед началом чемпионата мира.

В составе победителей мячи забили Йохан Васкес (34-я минута), Рауль Хименес (57) и Луис Чавес (90), автоголами отметились Стефан Букинац (45+2) и Адем Авдич (72). У проигравших отличился Петар Станич (19).

Чавес в минувшем сезоне провёл за московское «Динамо» 5 игр, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от разрыва крестообразной связки.

Мексика на ЧМ-2026 выступит в группе А с ЮАР, Южной Кореей и Чехией. Сербы не прошли квалификацию на соревнование.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:02
)))))))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:02
Добра!!
Да я позже заметил и добавил это))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:01
Приветствую!!!
Ещё и два гола забили в свои ворота. Совсем сербы плохи...
112910415
112910415
сегодня в 09:58
ура динамовцу !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:53, ред.
Неужели сербы так сдулись? Даже на ЧМ не попали, хотя щас туда всех подряд берут. И тут аж 5 штук получили. Вроде крепкая сборная была с неплохими игроками.
Аааа.....Только позже заметил, что сербы просто ворота перепутали и в свои забивали
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:52
Важнейший гол Чавеса, без этого гола может и не выиграли бы!))
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