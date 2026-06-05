Гол Хавбека «Динамо» Чавеса помог Мексике выиграть у Сербии

Сборная Мексики обыграла команду Сербии в товарищеском матче (5:1) перед началом чемпионата мира.
В составе победителей мячи забили Йохан Васкес (34-я минута), Рауль Хименес (57) и Луис Чавес (90), автоголами отметились Стефан Букинац (45+2) и Адем Авдич (72). У проигравших отличился Петар Станич (19).
Чавес в минувшем сезоне провёл за московское «Динамо» 5 игр, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от разрыва крестообразной связки.
Мексика на ЧМ-2026 выступит в группе А с ЮАР, Южной Кореей и Чехией. Сербы не прошли квалификацию на соревнование.
Да я позже заметил и добавил это))
Ещё и два гола забили в свои ворота. Совсем сербы плохи...
Аааа.....Только позже заметил, что сербы просто ворота перепутали и в свои забивали