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Тюкавин не примет участия в матче сборной России с Буркина-Фасо

сегодня, 10:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-Фасо20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не сыграет в товарищеском матче с Буркина-Фасо.

Ранее форвард пропустил первую игру летнего сбора с Египтом (0:1) в Каире 28 мая.

Вероятность [участия в матче] Тюкавина нулевая. Мы с ним переговорили, два дня назад он начал тренироваться. Решили отпустить его, учитывая, что у нас есть на этой позиции нападающие.

Также Карпин объяснил причины отсутствия в расположении национальной команды вратаря Станислава Агкацева, защитников Игоря Дивеева и Даниила Денисова, полузащитника Артёма Карпукаса:

Агкацева тренер вратарей Виталий Кафанов планировал на первый матч в Египте, потом его отпустили. Карпукасу предстояла операция на носу, понимали, что он был с нами определённое количество времени, пока с финала кубка не приехали игроки «Спартака» и «Краснодара». Дивеев почувствовал дискомфорт в Египте. По Денисову надеялись, что у него будет прогресс в восстановлении плеча, но никаких сдвигов не случилось.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:10
Парни все ломанули на отдых, но их надо как-то отмазать. Плечо, нос..... чего только не выдумают
112910415
112910415
сегодня в 10:57
а собирался же играть -то ...
ac8ffpk6pgb9
ac8ffpk6pgb9
сегодня в 10:51
Да уж... Буркина Фасо это не Испания... зачем себя утруждать в игре непонятно с кем...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:49
Недавно же агент Тюкавина вещал, что тот должен сыграть. Видимо никому не должен Костик)

https://www.soccer.ru/news/1428771/safonov-aleksey-rossiya
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