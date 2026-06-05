Тюкавин не примет участия в матче сборной России с Буркина-Фасо

сегодня, 10:30

Главный тренер сборной России рассказал журналистам, что нападающий московского «Динамо» не сыграет в товарищеском матче с Буркина-Фасо.

Ранее форвард пропустил первую игру летнего сбора с Египтом (0:1) в Каире 28 мая.

Вероятность [участия в матче] Тюкавина нулевая. Мы с ним переговорили, два дня назад он начал тренироваться. Решили отпустить его, учитывая, что у нас есть на этой позиции нападающие.

Также Карпин объяснил причины отсутствия в расположении национальной команды вратаря , защитников и , полузащитника :