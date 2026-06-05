Тюкавин не примет участия в матче сборной России с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не сыграет в товарищеском матче с Буркина-Фасо.
Ранее форвард пропустил первую игру летнего сбора с Египтом (0:1) в Каире 28 мая.
Вероятность [участия в матче] Тюкавина нулевая. Мы с ним переговорили, два дня назад он начал тренироваться. Решили отпустить его, учитывая, что у нас есть на этой позиции нападающие.
Также Карпин объяснил причины отсутствия в расположении национальной команды вратаря Станислава Агкацева, защитников Игоря Дивеева и Даниила Денисова, полузащитника Артёма Карпукаса:
Агкацева тренер вратарей Виталий Кафанов планировал на первый матч в Египте, потом его отпустили. Карпукасу предстояла операция на носу, понимали, что он был с нами определённое количество времени, пока с финала кубка не приехали игроки «Спартака» и «Краснодара». Дивеев почувствовал дискомфорт в Египте. По Денисову надеялись, что у него будет прогресс в восстановлении плеча, но никаких сдвигов не случилось.
https://www.soccer.ru/news/1428771/safonov-aleksey-rossiya