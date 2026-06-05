«Спартак» собирается бороться за чемпионство в следующем сезоне

сегодня, 11:23

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с журналистами во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о цели команды в сезоне 2026/27.

В минувшей кампании столичный клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.