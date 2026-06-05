«Спартак» собирается бороться за чемпионство в следующем сезоне

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с журналистами во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о цели команды в сезоне 2026/27.
В минувшей кампании столичный клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.
Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели.
Защитник выступает за молодежку Колумбии до 23 лет и привлекает интерес к себе не только из РПЛ, но и из МЛС. Если Гарсия переедет в Россию или Америку, то впервые будет выступать за пределами своей страны, — докладывает Сиерра."
или все таки весеннее чемпионство.... надо же как то концептуализировать стадию цикла