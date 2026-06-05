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«Спартак» собирается бороться за чемпионство в следующем сезоне

сегодня, 11:23

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с журналистами во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о цели команды в сезоне 2026/27.

В минувшей кампании столичный клуб занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.

Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 13:40, ред.
"Спартак и Рубин поспорят за колумбийца из Атлетико: оба клуба запрашивали условия трансфера 22-летнего центрбэка Хосе Гарсии из Букараманги. Зимой игроком интересовалась и Балтика.

Защитник выступает за молодежку Колумбии до 23 лет и привлекает интерес к себе не только из РПЛ, но и из МЛС. Если Гарсия переедет в Россию или Америку, то впервые будет выступать за пределами своей страны, — докладывает Сиерра."
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:26
Хорошее желание,осталось выполнить !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:17
тура до 10го как обычно?
112910415
112910415
сегодня в 13:12
а, это мы опять ...
ce9yrhug5jjz
ce9yrhug5jjz
сегодня в 12:45
Кажется я такое читаю каждый год уже лет 25.
kfa8eahddw7j
kfa8eahddw7j
сегодня в 12:43
Другие команды должны пожалеть спартак, регулярно занимающий 4-10 место и провести оба матча со спартаком на стадионе Лужники вторым составом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:26
какое чемпионство? первых 3 туров? осеннее, как у Реала?
или все таки весеннее чемпионство.... надо же как то концептуализировать стадию цикла
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:14, ред.
Все правильно сказал Некрасов. Было бы странно если бы о борьбе за первое место сказали в ростове или в самаре...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:00
Свежо предание... ждём очередной замены тренера в середине сезона...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 11:50
А в прошедшем сезоне цель была не ниже 4-го места?
particular
particular
сегодня в 11:41
Зенит, скорее всего, поправит прицел и напомнит о скромности...
BDA81
BDA81
сегодня в 11:29, ред.
Было бы странно, если бы Спартак сказал будем бороться за второе место или ещё какое там. Как всегда три- четыре клуба поставят такую цель.
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