Прооперированный Кудряшов в ближайшее время может вернуться к тренировкам

Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов в скором времени собирается приступить к тренировкам в составе команды Медиалиги 2DROTS. Об этом сообщила представитель футболиста Елена Болотова.
3 июня Кудряшова госпитализировали после ДТП, игрок на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи. Спортсмен получил травму левого предплечья. Позднее он был успешно прооперирован.
Сухожилия не задеты, только сильная рваная глубокая рана. Настроение хорошее, в ближайшее время он готовится приступить к тренировкам.