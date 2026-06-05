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Прооперированный Кудряшов в ближайшее время может вернуться к тренировкам

сегодня, 12:11

Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов в скором времени собирается приступить к тренировкам в составе команды Медиалиги 2DROTS. Об этом сообщила представитель футболиста Елена Болотова.

3 июня Кудряшова госпитализировали после ДТП, игрок на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи. Спортсмен получил травму левого предплечья. Позднее он был успешно прооперирован.

Сухожилия не задеты, только сильная рваная глубокая рана. Настроение хорошее, в ближайшее время он готовится приступить к тренировкам.

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сегодня в 13:02
медиалига ждёт с нетерпением !
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