Прооперированный Кудряшов в ближайшее время может вернуться к тренировкам

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Бывший игрок сборной России в скором времени собирается приступить к тренировкам в составе команды Медиалиги 2DROTS. Об этом сообщила представитель футболиста Елена Болотова.

3 июня Кудряшова госпитализировали после ДТП , игрок на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи. Спортсмен получил травму левого предплечья. Позднее он был успешно прооперирован.