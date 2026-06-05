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Президент РПЛ назвал лигу самой безопасной в мире

сегодня, 12:46

Президент РПЛ Александр Алаев на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнёрства» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал об улучшении ситуации с безопасностью в турнире.

Российская Премьер-Лига, не побоюсь этого слова, является самой безопасной лигой мира. Во многом это результат государственной политики и системы идентификации болельщиков. Раньше действительно случались различные инциденты, не только с файерами. Сейчас же, когда мне приносят отчёты по итогам сезона, читать их становится очень скучно. Есть ещё немного людей, которые злоупотребляют алкоголем, в среднем один такой случай на матч. Но в целом серьёзных происшествий практически не остаётся.

Пиво на стадионы мы пока ещё не вернули, но это уже тема для отдельной дискуссии и другой сессии. Поэтому всех ждём на стадионах. У нас абсолютно безопасно.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:32
гдеж там опасность - по две с половиной тысячи сидят на стадионах в 50-70 тысяч.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:12
Хотели пиво вернуть чтобы уровнять
112910415
112910415
сегодня в 13:05
мало людей ходит на стадионы ...
оттого и безопасная !
BDA81
BDA81
сегодня в 12:50
Так правильно, наверное и самая низко посещаемая лига в мире)))) Смотришь стадионы и самому скучно становиться от запылившихся кресел.))) Верной дорогой идём товарищи.)))
Гость
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