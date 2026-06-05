Президент РПЛ назвал лигу самой безопасной в мире

Президент РПЛ на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнёрства» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал об улучшении ситуации с безопасностью в турнире.

Российская Премьер-Лига, не побоюсь этого слова, является самой безопасной лигой мира. Во многом это результат государственной политики и системы идентификации болельщиков. Раньше действительно случались различные инциденты, не только с файерами. Сейчас же, когда мне приносят отчёты по итогам сезона, читать их становится очень скучно. Есть ещё немного людей, которые злоупотребляют алкоголем, в среднем один такой случай на матч. Но в целом серьёзных происшествий практически не остаётся.

Пиво на стадионы мы пока ещё не вернули, но это уже тема для отдельной дискуссии и другой сессии. Поэтому всех ждём на стадионах. У нас абсолютно безопасно.