В «Спартаке» сообщили об увеличении женской и детской аудитории

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал об увеличении аудитории команды.
За последние два года у нас ежегодно на 82% обновляется аудитория, которая посещает стадионы. При этом существенно растёт доля женщин и детей, старшее поколение тоже ходит на футбол, но рост именно женской и детской аудитории особенно заметен. Мы открываем двери стадионов за три часа до начала матча, предлагаем самые разные активности, в том числе при поддержке наших спонсоров. И действительно видим, что атмосфера на трибунах становится более семейной и более цивилизованной.
Некрасов отметил, что активно изучает лучший опыт иностранных клубов в маркетинговом плане:
Мы следим за трендами, которые есть, зрители, особенно наиболее молодая часть зрителей. Иногда обмениваемся с клубами роликами перед матчами, что также привлекает, безусловно, внимание зрителей. Сейчас 24 500 зрителей на стадионе, вмещающем 45 тысяч человек, наверное, это не так плохо.
В Суперфинале Кубка России «Спартак» выиграл у «Краснодара» (1:1, 4:3 по пенальти). Игра прошла на стадионе «Лужники», её посетили 72 978 зрителей. Некрасов добавил:
Мне посчастливилось побывать на финале Лиги чемпионов — там была всего 61 тысяча. Можно сказать, что выбрали не тот стадион, но тем не менее. Финал Кубка России состоялся, мы собрали общими усилиями почти 73 тысячи болельщиков. Это третий результат в сезоне в мире.
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То есть на Спартак ходить больше двух лет мало кто может?)))