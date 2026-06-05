В «Спартаке» сообщили об увеличении женской и детской аудитории

сегодня, 12:59

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал об увеличении аудитории команды.

За последние два года у нас ежегодно на 82% обновляется аудитория, которая посещает стадионы. При этом существенно растёт доля женщин и детей, старшее поколение тоже ходит на футбол, но рост именно женской и детской аудитории особенно заметен. Мы открываем двери стадионов за три часа до начала матча, предлагаем самые разные активности, в том числе при поддержке наших спонсоров. И действительно видим, что атмосфера на трибунах становится более семейной и более цивилизованной.

Некрасов отметил, что активно изучает лучший опыт иностранных клубов в маркетинговом плане:

Мы следим за трендами, которые есть, зрители, особенно наиболее молодая часть зрителей. Иногда обмениваемся с клубами роликами перед матчами, что также привлекает, безусловно, внимание зрителей. Сейчас 24 500 зрителей на стадионе, вмещающем 45 тысяч человек, наверное, это не так плохо.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» выиграл у «Краснодара» (1:1, 4:3 по пенальти). Игра прошла на стадионе «Лужники», её посетили 72 978 зрителей. Некрасов добавил: