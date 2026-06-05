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Президент «Реала» анонсировал крупнейший трансфер в истории клуба

сегодня, 13:50

Президент «Реала» Флорентино Перес в программе «Horizonte» Икера Хименеса на канале Cuatro рассказал о предстоящем крупном трансфере в случае победы на выборах главы клуба.

Во вторник я сделаю предложение клубу Лиги чемпионов, это будет самая крупная сумма, которую «Реал» когда-либо платил за игрока, как минимум 150 миллионов. Не Олисе, он отличный игрок, но это не он. Не Доку, не Холанд, не Кейн… Но играет в средней линии и впереди. И он не из АПЛ. Это настоящий «галактико». Сначала мы поговорим с клубом, не будем делать то, что сделал этот парень (речь о другом кандидате на выборы Энрике Рикельме, который во время передачи «El Hormiguero» заявил о подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после своей победы на выборах — прим.).

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Перевод с as.com Фото: Соцсети ФК «Реал» (Мадрид)
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Все комментарии
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 17:58
Батракова видимо.
Karkaz
Karkaz ответ Джохар Ву (раскрыть)
сегодня в 17:15
Лето только началось. Сегодня отказались, завтра уже оформят переход. Локо, скорее всего, тормозит сделку.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 17:11
Отказались же говорят подписывать Батракова
Джохар Ву
Джохар Ву ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:00
Не играл в АПЛ, точно он)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:56
100% Витинья. ПСЖ уже всё выиграл и им с Витиньей не будет проблема расстаться. И отсюда следует, что ПСЖ не отказался от Батракова, а ждёт сделки Реала с португальцем. И Батраков не обязательно берётся прям в основу и на место Витиньи. Будет тоже самое как с Сафоновым, дело случая. Если так же повезёт, то и Батраков будет в основе играть, если нет, ПСЖ даёт всем играть, есть много турниров, игрового времени и Батракову хватит.
Groboyd
Groboyd ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 16:16
А нет, Челси же не в ЛЧ. Значит Витиньо. Реалу как воздух нужен мозг в центре поля.
particular
particular
сегодня в 16:15
Ну, Перес... Ну, замутил ребус... Десятка полтора футбольных агентов потянулись в сладострастной истоме...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 16:14
Либо Витиньо, либо Фернандес. И скорее всего аргентинец.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:51
Это из серии: "Кто о чем, а вшивый о бане...")))
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 15:48
    Перес Пушкина читал перед этим интервью....не мышонка, не лягушку.....
    если честно, если откинуть всех тех, кого назвал Перес, то остаются только игроки ПСЖ....Хвича, Витиньо и Невеш.
    Хвича всем всё доказал и показал, вот только при живом Вини нет необходимости в данном трансфере.
    Витинья шикарный игрок, отлично чувствует игру и управляет ее ритмом. В нынешнем Реале нет игрока такого уровня, только вот и в ПСЖ нет ему замены, и скорее всего именно его французы не отпустят
    А вот Невеша отпустить могут, тем более за такую сумму. Да, он тоже сильный и важный игрок, но не незаменимый! Реалу он тоже нужен, учитывая то, что они готовы продать Тчуамени и Камавингу! так что предположу, что речь идет о Невеше!
    nsbcb4n394k7
    nsbcb4n394k7
    сегодня в 15:41
    Ну что не скажешь перед выборами..... Перес в своем репертуаре....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ fifa77707 (раскрыть)
    сегодня в 15:39
    Сам до такого додумался, или кто то подсказал. Все таки в Реале есть еще люди понимающие в футболе и знающие, что и Вини, и Киллиан это космос по сравнению с мегрелом Хвичей
      CCCP1922
      CCCP1922
      сегодня в 15:11
      Соперники перед выборами хотят поразить выборщиков своими гипотетическими трансферами, но сейчас в клубе, прежде чем приобретать новых игроков, нужно навести элементарный порядок... На днях Флорентино, в ходе предвыборного мероприятия, объявил Кальдерона худшим президентом Королевского клуба. Не собираюсь защищать Рамона, по Перес сказал это после двух подряд провальных сезонов Реала. По-прежнему считаю, нынешний президент должен уйти в отставку, не смотря на прошлые заслуги. Ради Реала — лучшего клуба мира...
      fifa77707
      fifa77707
      сегодня в 15:09
      если Перес хочет вывести Реал на новый чемпионский уровень , то это должен быть Кварацхелия , тем более что он является фаном Реала + надо выгнать Винисиуса и Мбапе , только после этого появится командная игра
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 15:02
      Ну, я думаю, что охоту и рыбалку можно объединить в одно целое...)))
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 14:54
      Приветствую!...и после рыбалки))...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 14:48
      Приветствую, Маэстро!!!
      Как говорил О.Бисмарк: "Никогда столько не врут- как перед выборами, во время в*йны и после охоты...")))
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 14:42
      Популизм и классические политические обещания перед голосованием...ждать осталось недолго...в начале следующей недели станет понятно, был ли у Переса реальный "туз в рукаве" или это просто красивая сказка для избирателей...
      DXTK
      DXTK
      сегодня в 14:27
      Это точно Ямаль........... как когда то увели Фигу из Барселоны...........или из ПСЖ .......может Хвича? или Дуэ, Витинья, .....как раз под Мбеппе.
      Futurista
      Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 14:27
      Только надпись на футболке должна быть:
      "EMIRATES DIVE DEEPER" )...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 14:26
      ожидания - Витинья или Педри.
      реальность - Нико Пас.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      сегодня в 14:18
      Андерсона разве что, а кого еще? За Родри вряд ли 150 выложат
      матос
      матос
      сегодня в 14:17
      Нико Паса решили вернуть?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 14:15
      Брат Йовича..)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 14:08, ред.
      Мусиала походу или Витинья, что ещё лучше
      Витинья Модрича напоминает
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      сегодня в 14:06
      Кес Смит)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 14:01
      Вот почему ПСЖ вышел из сделки по Батракову....
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 13:52
      Может этого парня??))
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