Президент «Реала» анонсировал крупнейший трансфер в истории клуба

Президент «Реала» в программе «Horizonte» Икера Хименеса на канале Cuatro рассказал о предстоящем крупном трансфере в случае победы на выборах главы клуба.

Во вторник я сделаю предложение клубу Лиги чемпионов, это будет самая крупная сумма, которую «Реал» когда-либо платил за игрока, как минимум 150 миллионов. Не Олисе, он отличный игрок, но это не он. Не Доку, не Холанд, не Кейн… Но играет в средней линии и впереди. И он не из АПЛ . Это настоящий «галактико». Сначала мы поговорим с клубом, не будем делать то, что сделал этот парень (речь о другом кандидате на выборы Энрике Рикельме, который во время передачи «El Hormiguero» заявил о подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после своей победы на выборах — прим.).