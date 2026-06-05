Шакира и Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира

Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которая пройдёт 11 июня в Мехико. Она начнётся за 90 минут до старта первого матча турнира.
Артисты исполнят песню Dai Dai, которая стала гимном предстоящего соревнования.
Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матч открытия состоится на стадионе «Ацтека», в нём сыграют сборные Мексики и ЮАР.
А кто из них нетрадиционный?
В Штатах и Мексиках-Канадах своих музыкантов нету ??