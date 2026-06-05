Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияЧемпионат мира 2026

Шакира и Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира

сегодня, 13:59

Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которая пройдёт 11 июня в Мехико. Она начнётся за 90 минут до старта первого матча турнира.

Артисты исполнят песню Dai Dai, которая стала гимном предстоящего соревнования.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матч открытия состоится на стадионе «Ацтека», в нём сыграют сборные Мексики и ЮАР.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с fifa.com Фото: shotbynee
ОфициальноФИФА ввела новую предматчевую церемонию на чемпионате мира 2026 года
Сегодня, 09:24
В Москве прошёл День футбола
24 мая
Официально«Реал» эмоционально попрощался с капитаном команды Карвахалем
24 мая
Покидающий «Реал» Алаба поблагодарил болельщиков за поддержку
24 мая
ОфициальноНадежда Кадышева и Т.А.Т.У выступят на Суперфинале Кубка России
21 мая
Левандовски провёл последний домашний матч в составе «Барселоны»
18 мая
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:23
Шакира с футболом хорошо знакома, как-никак бывшая супруга чемпиона мира и легенды "Барселоны" Жерара Пике.)
Акын
Акын
сегодня в 14:38
Нигер есть, обязательный пункт №1 выполнен.
А кто из них нетрадиционный?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:36, ред.
Эти то каким боком припёком ???
В Штатах и Мексиках-Канадах своих музыкантов нету ??
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:00
На Шакиру можно глянуть будет, а Нигера не знаю)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 