Стоимость Мбаппе снизилась на 20 млн, Альвареса — выросла до 100 млн

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночной стоимости футболистов Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавляет список с оценкой 200 млн евро. Ранее он делил первое место с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, но цена француза снизилась на 10% до 180 млн. Также в стоимости на 10 млн потерял форвард мадридского клуба Винисиус Жуниор, сейчас он оценивается в 140 млн. Чистую третью строчку теперь занимает полузащитник «сине-гранатовых» Педри (150 млн).
Стоимость нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса поднялась на 10 млн, достигнув 100 млн.
Самым подешевевшим игроком стал хавбек «Реала» Федерико Вальверде (-30 млн, ныне оценивается в 90 млн).