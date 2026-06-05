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Стоимость Мбаппе снизилась на 20 млн, Альвареса — выросла до 100 млн

сегодня, 14:59

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночной стоимости футболистов Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль возглавляет список с оценкой 200 млн евро. Ранее он делил первое место с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, но цена француза снизилась на 10% до 180 млн. Также в стоимости на 10 млн потерял форвард мадридского клуба Винисиус Жуниор, сейчас он оценивается в 140 млн. Чистую третью строчку теперь занимает полузащитник «сине-гранатовых» Педри (150 млн).

Стоимость нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса поднялась на 10 млн, достигнув 100 млн.

Самым подешевевшим игроком стал хавбек «Реала» Федерико Вальверде (-30 млн, ныне оценивается в 90 млн).

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Все комментарии
Петроградец
Петроградец ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:59
Он был сильне переоценен. После знаменитого хет-трика в начале мая Перес надеялся, что сможет продать уругвайца за 120 млн евро, но не тут-то было. Никто такую сумму за него отдать не обещал. Потом Эрнесто повздорил с Чуамени и получил сотряс и ЧМТ. После этого его стали предлагать за 100 млн. Пока негр его не убил. И за 100 никто не берет. Вот рынок и отреагировал. За 90 его купят.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:28
Предстоящий Чемпионат мира по футболу может скорректировать ценники на многих игроков. Тот же Мбаппе может выстрелить, а Ямаль нет или наоборот. Способен удивить Холланд, но может и разочаровать. Возможны сюрпризы от тех , кого записали в аутсайдеры и провалы явных фаворитов. Ещё не время подводить итоги.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:14
А Вальверде почему так сильно потерял в цене?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:07
Неспроста у сливочных игроки теряют в цене. Обстановка в команде видимо аховая...
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