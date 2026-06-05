Стоимость Мбаппе снизилась на 20 млн, Альвареса — выросла до 100 млн

сегодня, 14:59

Transfermarkt представил обновлённые данные рыночной стоимости футболистов Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» возглавляет список с оценкой 200 млн евро. Ранее он делил первое место с нападающим «Реала» , но цена француза снизилась на 10% до 180 млн. Также в стоимости на 10 млн потерял форвард мадридского клуба , сейчас он оценивается в 140 млн. Чистую третью строчку теперь занимает полузащитник «сине-гранатовых» (150 млн).

Стоимость нападающего «Атлетико» поднялась на 10 млн, достигнув 100 млн.

Самым подешевевшим игроком стал хавбек «Реала» (-30 млн, ныне оценивается в 90 млн).