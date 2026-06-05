«Ланс» выкупил Абдулхамида у «Ромы»

сегодня, 16:20

Защитник «Ромы» перешёл в «Ланс» на постоянной основе.

Французский клуб активировал опцию выкупа игрока, который выступал в его составе на правах аренды в сезоне 2025/26. Защитник подписал контракт до 2029 года.