«Ланс» выкупил Абдулхамида у «Ромы»

Защитник «Ромы» Сауд Абдулхамид перешёл в «Ланс» на постоянной основе.
Французский клуб активировал опцию выкупа игрока, который выступал в его составе на правах аренды в сезоне 2025/26. Защитник подписал контракт до 2029 года.
Защитник «Ромы» Сауд Абдулхамид перешёл в «Ланс» на постоянной основе.
Французский клуб активировал опцию выкупа игрока, который выступал в его составе на правах аренды в сезоне 2025/26. Защитник подписал контракт до 2029 года.
но важно найти достойную замену Томассона. который перешел в Ренн.