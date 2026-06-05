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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2025/2026

«Ланс» выкупил Абдулхамида у «Ромы»

сегодня, 16:20

Защитник «Ромы» Сауд Абдулхамид перешёл в «Ланс» на постоянной основе.

Французский клуб активировал опцию выкупа игрока, который выступал в его составе на правах аренды в сезоне 2025/26. Защитник подписал контракт до 2029 года.

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03 июня
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Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:44
Хорошо хоть такой отдельный конкурс на ЧМ-26 в рамках Соккер.ру есть для народа.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:42
Видите ли, «ради интереса» как раз нет интереса участвовать, так как такой прямо скажем МАРАФОН как в принципе любой футб. МУНДИАЛЬ, требует больших усилий в плане умственных затрат, учёта статистики и т.д и т.д, а торкать пальцем в небо на все матчи просто нет желания.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 16:34
Если Вам не нужен приз в виде VIP-статуса, то можно играть ради интереса и удовольствия, а если интереса нет, а приз не нужен, то можно и не участвовать.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:30
А ну понял, благодарю за разъяснение.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 16:29
Здравствуйте. По легальным причинам денежных призов за победу в каком-либо конкурсе у нас на сайте не может быть. Следует учитывать принципиальную разницу конкурсов на разных по своей сути ресурсах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:27
отличное приобретение Ланса.
но важно найти достойную замену Томассона. который перешел в Ренн.
Гость
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