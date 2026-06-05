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Звёзды футбола снялись в ролике Nike к ЧМ-2026

сегодня, 17:00

Nike представила свою новую рекламную кампанию «Rip the Script» в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Ролик рассказывает о творческой стороне футбола — отходе от жёстких рамок и предпочтении инстинктивной игре. Видео объединило известных футболистов и мировых знаменитостей: Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Винисиуса Жуниора, Коула Палмера, Криштиану Роналду, Эрика Кантона, Роналдиньо, Златана Ибрагимовича, Дидье Дрогба, Ким Кардашьян, Трэвиса Скотта, Леброна Джеймса и Ченнинга Татума.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:54
Спасибо, Дружище, теперь понятно.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:45, ред.
Они в адидас, потому, что форму для Реала поставляет адидас...личные контракты у обоих с Nike...там сложные схемы)...в клубном футболе нормально, когда бренд команды и бренд игрока отличаются....но бутсы у них Nike)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:33
Но ведь и Мбаппе и Винисиус тоже в аdidas, но они есть...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:31
А мне всегда казалось, что у неё настоящая.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:17
Месси пожизненно в "рабстве" у адидас)...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:13, ред.
Можно взять кусок строительного силикона и прислониться...эффект такой же)...
Capral
Capral
сегодня в 17:08
У Кардашьян грудь красивая, к такой прислониться- за СЧАСТЬЕ!!!!!!!
А почему Месси нет?
Гость
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