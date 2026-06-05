Звёзды футбола снялись в ролике Nike к ЧМ-2026

Nike представила свою новую рекламную кампанию «Rip the Script» в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Ролик рассказывает о творческой стороне футбола — отходе от жёстких рамок и предпочтении инстинктивной игре. Видео объединило известных футболистов и мировых знаменитостей: Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда, Винисиуса Жуниора, Коула Палмера, Криштиану Роналду, Эрика Кантона, Роналдиньо, Златана Ибрагимовича, Дидье Дрогба, Ким Кардашьян, Трэвиса Скотта, Леброна Джеймса и Ченнинга Татума.
А почему Месси нет?