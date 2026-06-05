Звёзды футбола снялись в ролике Nike к ЧМ-2026

сегодня, 17:00

Nike представила свою новую рекламную кампанию «Rip the Script» в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Ролик рассказывает о творческой стороне футбола — отходе от жёстких рамок и предпочтении инстинктивной игре. Видео объединило известных футболистов и мировых знаменитостей: , , , , , , , , , Ким Кардашьян, Трэвиса Скотта, Леброна Джеймса и Ченнинга Татума.