Российский клуб предлагал Серхио Рамосу контракт на три месяца

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от предложения российского клуба.
По данным источника, 40-летнему защитнику предлагали контракт на три месяца с зарплатой 8 млн евро после вычета налогов. Название клуба не раскрывается.
Зимой Рамос покинул мексиканский «Монтеррей» и сейчас находится в статусе свободного агента.
По данным источника, 40-летнему защитнику предлагали контракт на три месяца с зарплатой 8 млн евро после вычета налогов. Название клуба Зырянов просил не раскрывать.
Ну, теперь я буду в курсе, спасибо..)))
Как это - ХТО???
Газпромовский Оренбург: чтобы команда зацепилась в РПЛ, Газпром и не то выложит...
Однако, САМИ справились.
БЕЗ Рамоса. )
А, может, САМ Зенит, когда на 2-м месте шёл и в ПСЕВДОстолетие о чемпионстве можно было только мечтать?