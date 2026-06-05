Российский клуб предлагал Серхио Рамосу контракт на три месяца

сегодня, 18:08

Бывший капитан «Реала» отказался от предложения российского клуба.

По данным источника, 40-летнему защитнику предлагали контракт на три месяца с зарплатой 8 млн евро после вычета налогов. Название клуба не раскрывается.

Зимой Рамос покинул мексиканский «Монтеррей» и сейчас находится в статусе свободного агента.