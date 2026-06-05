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Российский клуб предлагал Серхио Рамосу контракт на три месяца

сегодня, 18:08

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от предложения российского клуба.

По данным источника, 40-летнему защитнику предлагали контракт на три месяца с зарплатой 8 млн евро после вычета налогов. Название клуба не раскрывается.

Зимой Рамос покинул мексиканский «Монтеррей» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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Рамос Серхио
Перевод с x.com Фото: Azael Rodriguez/Getty Images
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Все комментарии
True Story
True Story
сегодня в 22:18
Только Зенит и Спартак могли такое предложение сделать: первые - потому что бабла хватает, вторые - уже хотели как то Терри подписать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:26
Да какая разница...щас все...обшутят...и забудут...всё равно утка....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:21
А я почему то подумал, что не раскрывать название клуба попросил Гинер, а оказывается Зырянов. А кто то мог подумать....
Freche
Freche
сегодня в 20:15
Похоже на вброс. Вряд ли Серхио Рамос смоежт уже сыграть на уровне РПЛ. И деньги тут вообще не причём. На заслуженную пенсию ему пора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:13
Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос отказался от предложения российского клуба.

По данным источника, 40-летнему защитнику предлагали контракт на три месяца с зарплатой 8 млн евро после вычета налогов. Название клуба Зырянов просил не раскрывать.
66hh78mcqdzj
66hh78mcqdzj
сегодня в 20:05
За такие предложения нужно сразу в тюрьму сажать.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:05
Бред про 8, за эти деньги он бы в Воркуту поехал
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:28
Видимо клуб с Медиалиги, так буки их спронсируют, деньги есть, а хпйп стихает, вот решили финт ущами с родни в Анжи Это о
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Петроградец (раскрыть)
сегодня в 19:02, ред.
А что Вас так возмутило ? За Д.Дурана за три месяца аренды Газпром заплатил почти столько же. И что ? Он оказался не нужен вообще. Было выброшено около 5 млн евро бюджетных денег. И кто то пострадал ? Миллер даже глазом не моргнул. А мы собирает по 500 руб больным детям на лечение. Вот оно где реальное кощунство, скорее даже преступление. Но, увы.....
Capral
Capral ответ Петроградец (раскрыть)
сегодня в 18:58
А давайте без морали и нравоучений.
Петроградец
Петроградец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:52
Омерзительно верить в такие глупые фейки. Даже если они придуманы мексканским журналистом. Омеризительно ставить плюсы тем, кто в это верит.
    баск
    баск ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 18:52
    А, вот оно чтооо))

    Ну, теперь я буду в курсе, спасибо..)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 18:26, ред.
    "Кто бы это мог быть?)))"


    Как это - ХТО???
    Газпромовский Оренбург: чтобы команда зацепилась в РПЛ, Газпром и не то выложит...
    Однако, САМИ справились.
    БЕЗ Рамоса. )
    А, может, САМ Зенит, когда на 2-м месте шёл и в ПСЕВДОстолетие о чемпионстве можно было только мечтать?
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:25
    Зенит конечно мог себе позволить подобную авантюру, но только в плане сенсации или дешевого хайпа. Но в любом случае, кто бы это ни был, такие деньги, на фоне обнищавшего населения, платить омерзительно.
    particular
    particular
    сегодня в 18:24
    Вряд ли это клуб, сидящий на областном или городском бюджете... Хотя...
    Дмитрий Антропов
    Дмитрий Антропов
    сегодня в 18:19
    Чемпионат мира это всегда событие. Конкурсы тоже к этому событию появляются, обычно, во множественном количестве
    баск
    баск
    сегодня в 18:13
    8 лямов.. за 3 месяца.. Кто бы это мог быть?)))
    snhupgt5g3g4
    snhupgt5g3g4
    сегодня в 18:10
    Явно лазурные пиарились
    Гость
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