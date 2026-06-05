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Тюкавин заявил, что не стал бы рассматривать вариант с Саудовской Аравией

сегодня, 18:36

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Форвард заявил, что для себя такой вариант сейчас исключает.

Ну нет. В Саудовскую Аравию — точно нет. Рано. Хочется поиграть в футбол. Ну что там делать? А как там с женой жить? Что, на вертолёте летать? Бредятина же! А я без жены не могу — один боюсь спать.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:19
А тебе такой вариант никто и не предложит... Ты ещё ни в жизни, ни в футболе толком ничего не достиг, а рассуждаешь и о том, и о другом. В твоём возрасте нужно больше слушать и меньше говорить. Мне кажется, парень за разговорами забывает о футболе. А опасней всего то, что Константин начал любоваться собою. Почему-то вспомнился Илья Кутепов...
utzzcm6fb975
utzzcm6fb975
сегодня в 20:08
Зарплату в 10 млн. просто никто не предлагает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:59, ред.
А если 10000000000000000000000000000 руб.......
В неделю ??

Странно....Роналду там живёт....не жалуется....
У Тюкавина райдер видать выше....и требования....к быту...
Capral
Capral
сегодня в 18:45, ред.
Еще раз убедился в глупости и ограниченности Тюкавина... Я уже не говорю про его белые ботинки на свадьбу. Но его высказывания, сами за себя говорят. Впрочем, можно и по стилю игры определить интеллектуальность человека и футболиста.
А вообще, похоже, он завидует Сперцяну, даже на СА...
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