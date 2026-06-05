Тюкавин заявил, что не стал бы рассматривать вариант с Саудовской Аравией

Нападающий московского «Динамо» отреагировал на слухи об интересе клубов из Саудовской Аравии к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Форвард заявил, что для себя такой вариант сейчас исключает.

Ну нет. В Саудовскую Аравию — точно нет. Рано. Хочется поиграть в футбол. Ну что там делать? А как там с женой жить? Что, на вертолёте летать? Бредятина же! А я без жены не могу — один боюсь спать.