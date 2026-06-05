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Месси и Сон вошли в стартовый состав сборной звёзд МЛС

сегодня, 19:00

МЛС представила стартовый состав на Матч всех звезд лиги. В команду вошли нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын-Мин и форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Вратарь

Брайан Шваке («Нэшвилл»).

Защитники

Антони Марканич («Миннесота Юнайтед»), Мбекезели Мбокази («Чикаго Файр»), Тим Рим («Шарлотт»), Энди Нахар («Нэшвилл»).

Полузащитники

Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткэпс»), Завьер Гозо («Реал Солт-Лейк»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).

Нападающие

Хьюго Кейперс («Чикаго Файр»), Сон Хын-Мин («Лос-Анджелес»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Матч звезд МЛС против лучших футболистов мексиканской Лиги MX пройдет 29 июля в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка». Полную заявку объявят позже: 13 футболистов выберет главный тренер сборной звезд МЛС Дин Смит, еще двух — комиссионер лиги Дон Гарбер.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 23:06, ред.
А где все друзья Месси? Какие то Мбикзеле, Завьер, Шваке, Мухтар. Это оказывается лучшие игроки)
r3pmpm7uzjyq
r3pmpm7uzjyq
сегодня в 20:45
Так там всего две звёзды , остальных не знаем
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:24
Мухтар...что то знакомое)...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:06, ред.
смотрю из Нэшвилла много, возможно новый чемпион. ЛА только конкурент в финальной стадии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:03
А я ещё знаю Миранчука, но он не звезда МЛС)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:03
Кроме них никого и не знаю))
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