Месси и Сон вошли в стартовый состав сборной звёзд МЛС

сегодня, 19:00

МЛС представила стартовый состав на Матч всех звезд лиги. В команду вошли нападающий «Лос-Анджелеса» и форвард «Интер Майами» .

Вратарь

Брайан Шваке («Нэшвилл»).

Защитники

Антони Марканич («Миннесота Юнайтед»), Мбекезели Мбокази («Чикаго Файр»), Тим Рим («Шарлотт»), Энди Нахар («Нэшвилл»).

Полузащитники

Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткэпс»), Завьер Гозо («Реал Солт-Лейк»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).

Нападающие

Хьюго Кейперс («Чикаго Файр»), Сон Хын-Мин («Лос-Анджелес»), Лионель Месси («Интер Майами»).