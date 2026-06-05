Месси и Сон вошли в стартовый состав сборной звёзд МЛС

МЛС представила стартовый состав на Матч всех звезд лиги. В команду вошли нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын-Мин и форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
Вратарь
Брайан Шваке («Нэшвилл»).
Защитники
Антони Марканич («Миннесота Юнайтед»), Мбекезели Мбокази («Чикаго Файр»), Тим Рим («Шарлотт»), Энди Нахар («Нэшвилл»).
Полузащитники
Себастьян Беральтер («Ванкувер Уайткэпс»), Завьер Гозо («Реал Солт-Лейк»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).
Нападающие
Хьюго Кейперс («Чикаго Файр»), Сон Хын-Мин («Лос-Анджелес»), Лионель Месси («Интер Майами»).
Матч звезд МЛС против лучших футболистов мексиканской Лиги MX пройдет 29 июля в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка». Полную заявку объявят позже: 13 футболистов выберет главный тренер сборной звезд МЛС Дин Смит, еще двух — комиссионер лиги Дон Гарбер.