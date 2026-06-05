«Бавария» не продаст Олисе даже за 200 млн евро

«Бавария» не намерена отпускать вингера Майкла Олисе в «Реал». По данным источника, мюнхенский клуб не продаст игрока ни за 150, ни за 200 млн евро.
Интерес к Олисе связывают с заявлением президента «Реала» Флорентино Переса, который говорил о готовности потратить минимум 150 млн евро на звезду из европейского топ-клуба. Позиция самого игрока пока остается неясной.
Компани тупо использует Олисе без вариативности в атаке, что было очень показательно во второй игре против ПСЖ в Мюнхене, где Олисе прямолинейно пытался атаковать, каждый раз упираясь в оборону соперника не замечая партнеров. Очень часто, нечто похожее наблюдается и в Бундесе. На мой взляд, самый идеальный вариант для француза- это ПСЖ, потому что у Энрике, Олисе может получить достойное развитие. Ну или в Реале, но только у Маура.
не зря же Луис Энрике именно Олисе боялся и решил нейтрализовать именно Олисе...когда он увидел как в первом матче Олисе возил оборону ПСЖ, потому его закрыли в ответном матче и Бавария вылетела.
бесспорно, Бавария хочет выиграть ЛЧ.
и как раз собирают новую команду под заданную цель.
и понятно, немцы не станут рассматривать предложения от Реала, ПСЖ или Ливерпуля на счет своих лучших молодых игроков.
однако Баварии надо пересмотреть контракт Олисе с повышением зарплаты француза. только что узнал, что Олисе получает меньше Горецка.
так не годится))