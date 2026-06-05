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«Бавария» не продаст Олисе даже за 200 млн евро

сегодня, 19:30

«Бавария» не намерена отпускать вингера Майкла Олисе в «Реал». По данным источника, мюнхенский клуб не продаст игрока ни за 150, ни за 200 млн евро.

Интерес к Олисе связывают с заявлением президента «Реала» Флорентино Переса, который говорил о готовности потратить минимум 150 млн евро на звезду из европейского топ-клуба. Позиция самого игрока пока остается неясной.

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Бавария  Реал  Олисе Майкл
Перевод с marca.com Фото: Kevin Voigt/Getty Images
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:00
Ну это мне объяснять не надо, давно известно...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:57, ред.
Гвард сломал систему в Баварии, начал тики таку прививать, а новую построить это много сезонов надо. А вообще Пеп поменялся в игровом плане с того времени, модернизировал свою игру в Сити.
А самое главное в бундеслиге не на ком проверять свою силу и свои замыслы, в отличие от АПЛ. Поэтому громя всех в бундеслиге, Пеп посыпался попав в ЛЧ на Реал и др.
Capral
Capral
сегодня в 20:47
Бавария уже хотела выиграть ЛЧ с Гвардом, и ничего у него не получилось.
Karkaz
Karkaz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:43
То что Бавария хочет выиграть ЛЧ, это очень спорно. Во первых они бы не приглашали Компани для этого, во вторых, они бы его уволили уже, потому что второй сезон, а ЛЧ не выиграна.
Не знаю как сейчас, но раньше от самого руководства и по их действиям было понятно, что им главное каждый год брать Бундеслигу, а ЛЧ это так, вишенка на торте, как получится.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:42
Олисе для Баварии, это как Ямаль для Барселоны
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:33
Горецка очень часто был полезнее, чем Олисе.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:30
Во второй игре Энрике лишил его пространства, а значит и остроты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:26
если по Олисе плотно играют и не дают развернуться , ни один игрок не сможет затащить. Но согласен, надо было тогда Компани придумать, как вывести Олисе на свободное пространство.
не зря же Луис Энрике именно Олисе боялся и решил нейтрализовать именно Олисе...когда он увидел как в первом матче Олисе возил оборону ПСЖ, потому его закрыли в ответном матче и Бавария вылетела.
бесспорно, Бавария хочет выиграть ЛЧ.
и как раз собирают новую команду под заданную цель.
и понятно, немцы не станут рассматривать предложения от Реала, ПСЖ или Ливерпуля на счет своих лучших молодых игроков.
однако Баварии надо пересмотреть контракт Олисе с повышением зарплаты француза. только что узнал, что Олисе получает меньше Горецка.
так не годится))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:22
Все так говорят, а потом продают дешевле...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:10
Перес же чёрным по белому сказал : "Олисе — отличный футболист, но это не тот, о ком я думаю. Это не Доку, Холанд или Кейн."

Поэтому непонятно что там в Мюнхене запаниковали.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:03, ред.
Ложь. Как со стороны Реала, который предлагает такое бабло за игрока , отыгравшего на хорошем уровне лишь сезон (пока, но тем не менее), так и со стороны Баварии, которая за 200 лямов кого угодно продаст, включая отца родного - бесценного Хённеса.)
Capral
Capral
сегодня в 19:54
В Баварии у Компани Олисе не раскроется в полной мере. Компани, пока еще не тот тренер, чтобы развивать таланты уровня Олисе. Не знаю какую позицию занимает сам француз, но его поведение очень часто вызывает удивление. Так, к примеру, во время празднования чемпионства Баварии, вместо того, чтобы с другими партнерами по команде стать в круг и обливаться шампанским, Олисе, вдруг убежал с друзьями играть в шахматы...

Компани тупо использует Олисе без вариативности в атаке, что было очень показательно во второй игре против ПСЖ в Мюнхене, где Олисе прямолинейно пытался атаковать, каждый раз упираясь в оборону соперника не замечая партнеров. Очень часто, нечто похожее наблюдается и в Бундесе. На мой взляд, самый идеальный вариант для француза- это ПСЖ, потому что у Энрике, Олисе может получить достойное развитие. Ну или в Реале, но только у Маура.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:49
Это вызов как минимум ПСЖ, там Олисе сам себя выкупит, но вопрос зачем козе баян, если и так всё работает, может дело не в игроках, а в тренере
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:47
договорятся)))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:46
200 млн евро И 1 фунт продано Арсеналу и гению маркетинга Арсену Вегеру!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:35
Вызов саудитам))
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