«Бавария» не продаст Олисе даже за 200 млн евро

сегодня, 19:30

«Бавария» не намерена отпускать вингера в «Реал». По данным источника, мюнхенский клуб не продаст игрока ни за 150, ни за 200 млн евро.

Интерес к Олисе связывают с заявлением президента «Реала» Флорентино Переса, который говорил о готовности потратить минимум 150 млн евро на звезду из европейского топ-клуба. Позиция самого игрока пока остается неясной.