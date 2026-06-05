«Локомотив» заблокировал сделку с ПСЖ по Батракову из-за посредника

сегодня, 20:25

По данным журналиста Ивана Карпова, гендиректор «Локомотива» заблокировал возможный трансфер полузащитника в ПСЖ .

Сделка оценивалась в 30 млн евро, но переговоры велись через посредника без прямого контакта с представителями парижского клуба. Это вызвало у руководства «Локомотива» подозрения в мошенничестве.

Ротенберг отказался подписывать агентский договор. При этом окружение председателя совета директоров «Локомотива» пытается убедить Бориса вернуться к обсуждению сделки.