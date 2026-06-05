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«Локомотив» заблокировал сделку с ПСЖ по Батракову из-за посредника

сегодня, 20:25

По данным журналиста Ивана Карпова, гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг заблокировал возможный трансфер полузащитника Алексея Батракова в ПСЖ.

Сделка оценивалась в 30 млн евро, но переговоры велись через посредника без прямого контакта с представителями парижского клуба. Это вызвало у руководства «Локомотива» подозрения в мошенничестве.

Ротенберг отказался подписывать агентский договор. При этом окружение председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных пытается убедить Бориса вернуться к обсуждению сделки.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
сегодня в 23:12
Пранкеры интересовались? Видимо устали новости читать и решили сами позвонить)
Karkaz
Karkaz ответ Петроградец (раскрыть)
сегодня в 23:11
А Моуриньо и Перес говорили, что нет никаких переговоров между ними и они ничего не знают, о назначении Жозе в Реал.
mbsgac3sst72
mbsgac3sst72
сегодня в 23:01
Только пиар шумиха вокруг Батракова выгодна агенту
Freche
Freche
сегодня в 22:28
Ой, надо же как интересно! Т.е. телефонные мошенники хотели вам деньги заплатить (30 млн.), а вы отказались* Ерунда какая-то! СК вам в помощь, если подозреваете кого-то в мошенничестве!
А пока похоже на то, что реально никто в ПСЖ никогда и не рассматривал Батракова.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 22:15
В Локомотиве решили подождать пока цена на Батракова вырастит до 50 млн. евро? Думаю, не доживут в Локо ни гендир, ни председатель, до этой цены.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:13
Батраков в плену ?
Петроградец
Петроградец ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Наш народ обожает любит фейки и любит тех, кто им верит. ПСЖ рассматривал Батракова как одного из кандидатов, но в этот раз решил взять другого (извините, забыл кого, фамилия на Д.). Об этом на страницах Пари-Матч сказал спортивный директор ПСЖ, добавив, что приглашение Батракова вообще-то НЕ являлось целью клуба на летнее трансферное окно. Все наши СМИ это опубликовали. Что тут неясно? Все ясно и больше обсуждать нечего. Но нет, в СМИ начинаются выдумки одна глупее другой, и тем, кто обсуждает их всерьез, народ ставит много плюсов. А кто смеется над бредом, минусы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:54
Помню как Гинер замариновал Чалова и тот на спад пошёл...
Bombon
Bombon
сегодня в 21:22
Либо это бред, либо ПСЖ опять пытался купить игрока через левую схему. Что врядли. Деньги у них сейчас должны быть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:15
Если следовать проверенной схеме....."Утром деньги, вечером стулья"....то переживать нечего....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:03
Подождите, мошенники предлагали 30 лямов? Так надо было брать. Меня бы кто так развёл. Или что? Мошенники хотели украсть себе Батракова? Зачем? Чего они с ним делать собирались, кхм, простите
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:58, ред.
Надо было деньги брать, а потом по схеме Долиной вернуть Батрака бесплатно))
Акын
Акын
сегодня в 20:56, ред.
Мошенники пытались заплатить Локомотиву 30 лямов евро но бдительный Ротенберг спас от них команду
Скиф 74
Скиф 74
сегодня в 20:54
Всюду мошенники. Вот так купили бы, типа в ПСЖ, а потом оказалось бы, что обманули, и в "Реал" забрали.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:29, ред.
Через мессенджеры хотели развести паровозов на Батракова)) везде мошенники
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:27
Отпустите парня.
Если ПСЖ реально готовы заплатить эти 30 млн за игрока из РПЛ, то надо продавать и дать дорогу для развития самому футболисту!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 20:27
Похоже в ПСЖ вообще были не в курсе этой гениальной сделки)...
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