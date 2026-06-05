«Локомотив» заблокировал сделку с ПСЖ по Батракову из-за посредника

По данным журналиста Ивана Карпова, гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг заблокировал возможный трансфер полузащитника Алексея Батракова в ПСЖ.
Сделка оценивалась в 30 млн евро, но переговоры велись через посредника без прямого контакта с представителями парижского клуба. Это вызвало у руководства «Локомотива» подозрения в мошенничестве.
Ротенберг отказался подписывать агентский договор. При этом окружение председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных пытается убедить Бориса вернуться к обсуждению сделки.
Если ПСЖ реально готовы заплатить эти 30 млн за игрока из РПЛ, то надо продавать и дать дорогу для развития самому футболисту!!!