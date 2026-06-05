Сборная России крупно обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче

Сборная России обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче (3:0). Игра состоялась в Волгограде.
На 15-й минуте Лечи Садулаев вывел россиян вперед. На 20-й минуте Алексей Миранчук удвоил преимущество команды. На 43-й минуте у Буркина-Фасо был удален Мохамед Уэдраого. На 73-й минуте Илья Вахания забил третий мяч.
Следующий матч сборная России проведет 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде. 28 мая команда проиграла Египту в Каире (0:1).
О гостях ничего определенного сказать не могу. Техничные в атаке, грубые в защите. Я конечно понимаю, что Буркина, как один из фаворитов предстоящего ЧМ не хотели раскрывать все козыри, но и отбывать номер, тоже, как-то некрасиво... Вобщем, как для галочки в классном журнале средней школы, нормально. Ждем следующего грозного соперника. Россию с победой!!!