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Сборная России крупно обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче

сегодня, 21:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Сборная России обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче (3:0). Игра состоялась в Волгограде.

На 15-й минуте Лечи Садулаев вывел россиян вперед. На 20-й минуте Алексей Миранчук удвоил преимущество команды. На 43-й минуте у Буркина-Фасо был удален Мохамед Уэдраого. На 73-й минуте Илья Вахания забил третий мяч.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде. 28 мая команда проиграла Египту в Каире (0:1).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 23:09
Дружище, как было сказано в одном замечательном французском фильме: "Врагов не бывает только у дураков и уродов." Из этого следует, что я выбрал правильный курс...))) Какой формат ЧМ мне нравится? Конечно 1978 и 1982гг. Во всяком случае, на тех чемпионатах не было столько отстоев. Я конечно не знаю, возможно, Буркина на ЧМ преобразится и начнет феерить не по детски, но верится с трудом.))) Сейчас вообще придумали много разных глупых и ненужных турниров, чего раньше никогда не было. А сколько лишних команд в ЛЧ...
Когдато, Знаменитый нападающий кuевского Динамо и сборной СССР О.Блохин правильно сказал: Если это ЛЧ, то и играть должны только чемпионы своих стран, в противном случае- этот турнир надо называть иначе."
Freche
Freche ответ anzhi1 (раскрыть)
сегодня в 23:06
9 игроков из одной команды?! Когда? Напомните, пожалуйста!
Заранее прошу прощения за свою невежественность!
anzhi1
anzhi1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 22:59
Здравствуйте! Вы если болельщик ЦСКА, то наверняка помните, когда Газаев стал тренером сборной, он привлек сразу 9 игроков из ЦСКА 😀. Было такое
Freche
Freche ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:51
Виктор. а что Вам оппоненты? Нет, если будет, что по делу сказать, я бы тоже с удовольствием Вам оппонировал, правда, боюсь, что не смогу сдюжить в силу Вашего огромного опыта и знаний. С другой стороны, я. честно, не увидел до сих пор ни одного Вашего замечания, с чем бы я не согласился. Найду - обязательно вступлю Вашим оппонентом, если буду иметь аргументы.
Вот, мне тоже кажется. что гипертрофированный состав участников приводит ЧМ к какому-то фарсу... Не знаю. Но пока что мне он как-то не очень-то интересен.
Как Вы полагаете, Виктор, какой формат ЧМ был оптимален?
Да, наверно на Баринове тоже был. Просто мне показалось, что на Мелкадзе более явно было видно. Я уверен, что когда в следующем сезоне Каштанова или Юшина снесут в штрафной в подобной ситуации, то в пользу Торпедо поставят пеналь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:46
Обратил внимание что в сборной сыграли 5 игроков ЦСКА (своеобразный рекорд ).
А от Зенита ( чемпион ) 1. ))))).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:43
Удади буркинийцам на ЧМ. Мы их достойно подготовили
Capral
Capral ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:33
Здравствуйте, Алексей!!!
Спасибо за Добрые слова, но слишком увлекайтесь, дабы не злить моих многочисленных оппонентов.))) К сожалению, ничего конкретного по этой игре сказать нельзя, соперник до неприличия несерьезный, хотя и один из участников предстоящего ЧМ. Впрочем, после маразма чиновников ФИФА по расширению участников, сейчас уже не поймешь- кто чего стоит... Пенальти был не только на Мелкадзе, но и на Баринове, если не ошибаюсь. Ни по сегодняшней игре, ни по следующей, ничего сказать нельзя будет до тех пор, пока сборная не выйдет на официальный международный уровень. А все эти товарняки- ни о чём.
Freche
Freche ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:21
Добрый вечер, Виктор!
Вы прямо так серьёзно комментируете этот матч! :))) Хотя профессионально, как всегда, и совершенно по делу! По-моему, итог стал предрешён слишком быстро, а дальше ребята с обеих сторон просто игрались в футбол. Что тоже неплохо. Сборная России, в целом, понравилась. По крайней мере, что я успел посмотреть.
P.S. Мне кажется, в концовке пенальти на Мелкадзе. Впрочем, уже неважно.
Futurista
Futurista ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 22:19
Сборная Буркина-Фасо вообще не входит в рейтинг УЕФА, так как эта страна находится в Западной Африке...а в рейтинге ФИФА да на 62 месте...
True Story
True Story
сегодня в 22:14
Ну просто герои! Обыграли сборную аж с 62-го места в рейтинге УЕФА! К победе на ЧЕ и ЧМ готовы.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:14
Зачем это ?
Freche
Freche
сегодня в 22:13
Я не очень внимательно смотрел этот матч. Но игра сборной России понравилось, в том, что я видел. Правильно отметил камрад particular, что соперник позволял. В любом случае. молодцы! И товарищам из Буркина-Фасо спасибо за игру!
Capral
Capral
сегодня в 22:13
Всегда сложно комментировать игру соперника, качество которого ниже ватерлинии. Но всё же, пару слов можно сказать. Сразу надо признать правильность решения Карпина поставить на острие атаки Глушенкова. При дефиците чистого форварда, решение, где-то спорное, но если вспомнить, как начинал Макс в Зените, то всё по делу. Максим неплохо маневрировал, уводил соперника, ну и удаление гостей случилось именно на нем. Понравились все три гола. Первый- отличный дальний выстрел Лечи, с предварительным решительным отбором от Морозова. Второй- отличный разрезающий пас. Ну а третий- геометрически выверенная показательная комбинация. Очень понравился Петров. Он и в Балтике играет ярко, я бы даже сказал не по талалаевски, самобытно, моторно и с креативом.

О гостях ничего определенного сказать не могу. Техничные в атаке, грубые в защите. Я конечно понимаю, что Буркина, как один из фаворитов предстоящего ЧМ не хотели раскрывать все козыри, но и отбывать номер, тоже, как-то некрасиво... Вобщем, как для галочки в классном журнале средней школы, нормально. Ждем следующего грозного соперника. Россию с победой!!!
anzhi1
anzhi1
сегодня в 22:10
Сегодня я увидел командную игру. Карпин поменял тактику и учел все прошлые ошибки. Россия вперед 🇷🇺
particular
particular
сегодня в 22:09
Сегодня временами не мучились, а иногда даже играли, - благо, соперник позволял… Результат приемлемый… У Карпина отлегло...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:05
Было бы смешно проиграть такому сопернику.
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