Сборная России крупно обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче

сегодня, 21:59

Сборная России обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче (3:0). Игра состоялась в Волгограде.

На 15-й минуте Лечи Садулаев вывел россиян вперед. На 20-й минуте Алексей Миранчук удвоил преимущество команды. На 43-й минуте у Буркина-Фасо был удален Мохамед Уэдраого. На 73-й минуте Илья Вахания забил третий мяч.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде. 28 мая команда проиграла Египту в Каире (0:1).