Сафонов убедил руководство ПСЖ оставить его основным вратарём

сегодня, 22:20

По данным источника, голкипер ПСЖ сохранит место основного вратаря. Игра россиянина убедила руководство парижского клуба.

В запасе останется вратарь ПСЖ Лукас Шевалье, который потерял место в стартовом составе по ходу сезона. Ренато Марин может отправиться в аренду для получения игровой практики.