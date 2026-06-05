Сафонов убедил руководство ПСЖ оставить его основным вратарём

По данным источника, голкипер ПСЖ Матвей Сафонов сохранит место основного вратаря. Игра россиянина убедила руководство парижского клуба.
В запасе останется вратарь ПСЖ Лукас Шевалье, который потерял место в стартовом составе по ходу сезона. Ренато Марин может отправиться в аренду для получения игровой практики.
Также ПСЖ близок к подписанию 18-летнего вратаря «Милана» Алессандро Лонгони на правах свободного агента.
Насчет ЗМ Сафонову- я поржал, потому что даже Нойеру, в его лучшие годы этот приз не давали, также, как Блистательным Буффону, Диде или Кану...