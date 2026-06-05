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Сафонов убедил руководство ПСЖ оставить его основным вратарём

сегодня, 22:20

По данным источника, голкипер ПСЖ Матвей Сафонов сохранит место основного вратаря. Игра россиянина убедила руководство парижского клуба.

В запасе останется вратарь ПСЖ Лукас Шевалье, который потерял место в стартовом составе по ходу сезона. Ренато Марин может отправиться в аренду для получения игровой практики.

Также ПСЖ близок к подписанию 18-летнего вратаря «Милана» Алессандро Лонгони на правах свободного агента.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:57
Вратарская позиция- самая уязвимая, один косяк- и ты уже на лавке... И не надо забывать, что Сафонов играет в мощнейшей команде, при постоянной грамотной подстраховке, что тоже очень важно. Даже в недавнем финале, кроме одного удара в створ, оборона ПСЖ- ничего не позволила сделать сопернику.
Насчет ЗМ Сафонову- я поржал, потому что даже Нойеру, в его лучшие годы этот приз не давали, также, как Блистательным Буффону, Диде или Кану...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:35
А чего, сомнения чтоле были?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:29
Жаль что Сафонова не будет на ЧМ с Хвичей, ведь они в шаге от ЗМ
Гость
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