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Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо

вчера, 23:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Буркина-Фасо в товарищеском матче (3:0).

О первом тайме

Первый тайм понравился, в обороне все устроило. Глобально все понравилось, кроме того, о чем говорили перед игрой: было мало открываний за спину. Остроты создали меньше, чем хотелось бы. Оправдал ли себя Глушенков на позиции центрфорварда? Конечно. Счет был 2:0, плюс удаление у соперника. Он не забил, хотя моменты у него были.

О втором тайме

Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Нужно было проводить не шесть замен, а 11. Мы должны были делать все так, как в первом тайме. Но Буркина-Фасо в меньшинстве стала выходить из-под прессинга и доходить до наших ворот.

О настрое игроков

Положительных эмоций у меня нет. Если в первом тайме команда показывает то, что может делать, а во втором не показывает, значит, надо работать с головой футболистов или с их звездностью. Видимо, игроки расслабились из-за удаления у соперника. Это моя вина. В следующем матче хотелось бы видеть такую игру, как сегодня в первом тайме.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:43
Классный разбор игры гл.тренером. Прокомментировал, как настоящий эксперт с "Мяч ТВ".
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 23:45
Алжир эту сборную обыграл 1:0 полгода назад...а позавчера Голландию обыграл с таким же счетом...о чем это говорит?...а ни о чём)...
adekvat
adekvat
вчера в 23:40
Катастрофа этт игры с такими сборными, а все остальное типа анализов этих игр, это отмывание денег.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:36
Не планируется, прежде всего поскольку мы можем и отказать в выдачи или продлении, если регулярные нарушения.

Тут ничего такого нет, можно скорее рассматривать как награду за позитивную активность, поскольку не всем и не всегда VIP-статусы выдаются.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:32, ред.
Спасибо.
Скажите. У вас нет в программе автоматического продления вип после 2000 комментов ? Ведь вроде как несложно сделать. А то вот каждый раз не в своей тарелке себя ощущаю, занимаясь попрашайством. А другие так и вовсе стесняются попросить и сидят без вины виноватые.
Гость
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