Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Буркина-Фасо в товарищеском матче (3:0).

О первом тайме

Первый тайм понравился, в обороне все устроило. Глобально все понравилось, кроме того, о чем говорили перед игрой: было мало открываний за спину. Остроты создали меньше, чем хотелось бы. Оправдал ли себя Глушенков на позиции центрфорварда? Конечно. Счет был 2:0, плюс удаление у соперника. Он не забил, хотя моменты у него были.

О втором тайме

Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Нужно было проводить не шесть замен, а 11. Мы должны были делать все так, как в первом тайме. Но Буркина-Фасо в меньшинстве стала выходить из-под прессинга и доходить до наших ворот.

О настрое игроков

Положительных эмоций у меня нет. Если в первом тайме команда показывает то, что может делать, а во втором не показывает, значит, надо работать с головой футболистов или с их звездностью. Видимо, игроки расслабились из-за удаления у соперника. Это моя вина. В следующем матче хотелось бы видеть такую игру, как сегодня в первом тайме.