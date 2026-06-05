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Карпин объяснил, почему Россия провалила второй тайм с Буркина-Фасо

вчера, 23:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о втором тайме товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Ранее специалист назвал игру команды после перерыва катастрофой.

«Казалось бы» и «должны были». Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. [Во втором тайме] они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас? Как решать эту проблему? Никак, разговорами или бить. Одно из двух.

Отдельно Карпин оценил дебют Амира Ибрагимова за сборную России:

В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно, в каких-то недостаточно уверенно. Нормально.

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Карпин Валерий  Ибрагимов Амир
Источник: matchtv.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:25
Тот случай когда дежурные шаблонные фразы выглядели бы лучше чем такой ответ.....

Ему задали один вопрос.....в ответ он задал шесть....
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Ну я вижу Валера постоянно недоволен и пассивно-агрессивен, на счёт физического насилия не знаю, но самое страшное для психики всегда эмоциональное насилие, его не видно, а оно не менее разрушительно, а у Валеры на лицо свои собственные эмоциональные проблемы что я уверен отражается и на его манере общения с подчинёнными ему людьми. Поэтому эта его фразочка про бить это не просто шутка, а отражение его ментальных проблем. Не думаю что он бьёт игроков или швыряет чем то, но вполне возможно в общении занимает доминантную позицию, вместо здоровой партнёрской. Тут речь не о субординации, а о панибратском взаимодействии. Субординация как раз говорит о равенстве между подчинёнными и начальниками как личностями и добровольном согласии одних выполнять поручения других в рамках деловой этики. Она всё равно построена на взаимном уважении. А "бить" это такое отношение как будто он с какими то детьми непослушными нянчится, а не взрослыми личностями. Хотя сразу тут сам себя поправлю что с детьми тоже надо как со взрослыми взаимодействовать и с ними такой подход тоже неприемлим.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:30
Думаете Валерий Карпин из тех, кто способен швырнуть чем-нибудь в кого-то а ля сэр Алекс Фергюсон?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:59, ред.
Давно все подозревали что Валера арбузер, а вот он и сам признался.
Гость
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