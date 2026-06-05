Карпин объяснил, почему Россия провалила второй тайм с Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России высказался о втором тайме товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Ранее специалист назвал игру команды после перерыва катастрофой.

«Казалось бы» и «должны были». Значит, вы не увидели этой заряженности. Подумайте сами, первый тайм против 11 футболистов Буркина‑Фасо вышел хорошим, они ничего не создали. [Во втором тайме] они ничего не поменяли. 11 Месси из сборной Аргентины не приехало. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас? Как решать эту проблему? Никак, разговорами или бить. Одно из двух.