Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Решил сыграть поспокойнее»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0).

Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.

Когда узнал, что выйду на поле? Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.