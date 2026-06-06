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Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Решил сыграть поспокойнее»

сегодня, 08:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0).

Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.

Когда узнал, что выйду на поле? Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 09:42
Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.(с)
В целом было бы еще легче если бы Буркина-Фасо вообще не приехало, но раз приехали пришлось играть поспокойнее)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:25
Таких излишне спокойных нужно гнать из сборной...
nu88mgfjg464
nu88mgfjg464
сегодня в 09:20
Вот кому нет места в сборной с таким подходом к игре.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:05
Пацану всего 18 годков, всё впереди!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:58, ред.
Неправильный подход у Ибрагимова. Что значит "решил поспокойнее сыграть"?
Да ты, молодой парень, «рвать и метать» должен в первом матче и всегда, чтоб доказать, что достоин играть в сборной России. И плевать откуда ты там, из «Манчестер Юнайтед» или из «Акрона». Карпину нужно срочно обратить на это внимание и заняться воспитанием этого юного игрока. Будет так рассуждать и играть, как играл с Буркина-Фасо, нечего ему делать в сборной России.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:57
"...В целом спокойно сыграл..."
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Настолько спокойно, что его и на поле видно не было.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:56
поэтому Карпин назвал 2 тайм катастрофой))
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