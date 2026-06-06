Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Решил сыграть поспокойнее»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче против Буркина-Фасо (3:0).
Были, конечно, эмоции, так как это дебют. В целом спокойно сыграл, мог где‑то пройти, рискнуть, но решил спокойнее сыграть. Со временем покажу больше.
Когда узнал, что выйду на поле? Перед игрой тренер сказал, что это может быть мой день. Я уже был готов, понимал, что вероятность появиться на поле высока. Сидел, готовился, изучал игру. Красная облегчила ситуацию, легче было выходить.
В целом было бы еще легче если бы Буркина-Фасо вообще не приехало, но раз приехали пришлось играть поспокойнее)))
Да ты, молодой парень, «рвать и метать» должен в первом матче и всегда, чтоб доказать, что достоин играть в сборной России. И плевать откуда ты там, из «Манчестер Юнайтед» или из «Акрона». Карпину нужно срочно обратить на это внимание и заняться воспитанием этого юного игрока. Будет так рассуждать и играть, как играл с Буркина-Фасо, нечего ему делать в сборной России.
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Настолько спокойно, что его и на поле видно не было.