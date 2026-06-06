Зырянов назвал фаворитов чемпионата мира

сегодня, 09:27

Председатель правления петербургского «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

Как всегда, наверное, французы и испанцы.

Также Зырянов отметил, что не знает, сможет ли наблюдать за игрой сборной Бразилии, за которую играют футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике: