Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Зырянов назвал фаворитов чемпионата мира

сегодня, 09:27

Председатель правления петербургского «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Константин Зырянов поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

Как всегда, наверное, французы и испанцы.

Также Зырянов отметил, что не знает, сможет ли наблюдать за игрой сборной Бразилии, за которую играют футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике:

Я посмотрел расписание сборной Бразилии, но там оказалось, что матчи будут идти ночью. Пока не знаю, буду ли смотреть или буду спать в это время.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вахания: «Карпин был недоволен вторым таймом против Буркина-Фасо»
Сегодня, 08:33
Ибрагимов о дебюте за сборную России: «Решил сыграть поспокойнее»
Сегодня, 08:30
Карпин объяснил, почему Россия провалила второй тайм с Буркина-Фасо
Вчера, 23:55
Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо
Вчера, 23:29
Тюкавин заявил о желании выиграть титулы с «Динамо»
Вчера, 22:35
Тюкавин заявил, что не стал бы рассматривать вариант с Саудовской Аравией
Вчера, 18:36
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:58
Испанцы дрогнут на жаре. Латиносам и темным будет легче
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:52
Думаю, Зырянов прав. Хотя и Бразилию с Анчелотти нельзя со счетов сбрасывать. Если сюрпризов не случится, конечно. Можно было бы и Англию ещё назвать, но учитывая, что её тренер Тухель, вряд ли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 