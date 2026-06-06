Матч за Суперкубок России состоится не в Москве и не в Петербурге

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет не в Москве и не в Санкт-Петербурге.
Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов. По его словам, место проведения встречи определяет РФС, а окончательное решение уже принято и будет объявлено позднее.
«Насколько я знаю, решение уже принято. Они его озвучат. Это не Москва и не Санкт-Петербург», — отметил Некрасов.
Матч за Суперкубок России состоится 18 июля.
Российский футбольный союз (РФС) окончательно определился, что встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Отмечается, что также рассматривались варианты с Калининградом, Волгоградом и Казанью, но было решено выбрать Нижний Новгород из-за удобной логистики."
Все уж давно знают...а этот всё тайны таинственные создаёт.....
Столицы уже пресытились спортом, шоу и выставками...
Пусть игра пройдёт на нейтральном поле и всё будет "по чесноку",
чтоб потом никаких судов-пересудов не было.