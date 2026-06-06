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Матч за Суперкубок России состоится не в Москве и не в Петербурге

сегодня, 10:54

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет не в Москве и не в Санкт-Петербурге.

Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов. По его словам, место проведения встречи определяет РФС, а окончательное решение уже принято и будет объявлено позднее.

«Насколько я знаю, решение уже принято. Они его озвучат. Это не Москва и не Санкт-Петербург», — отметил Некрасов.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:20, ред.
"Матч за Суперкубок России по футболу перед стартом сезона-2026/2027 пройдёт в Нижнем Новгороде.
Российский футбольный союз (РФС) окончательно определился, что встреча состоится на стадионе «Совкомбанк Арена». Отмечается, что также рассматривались варианты с Калининградом, Волгоградом и Казанью, но было решено выбрать Нижний Новгород из-за удобной логистики."

Все уж давно знают...а этот всё тайны таинственные создаёт.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:09
А матчи за Суперкубок всегда проводились на нейтральном поле ( не в Питере, не в Краснодаре, и не в Мосеве)
x54jhbywcyn5
x54jhbywcyn5
сегодня в 13:41
Волгоград идеальный вариант + Ротор надо вытащить в Премьер-Лигу.
bghy2kmrewje
bghy2kmrewje
сегодня в 13:08
В Волгограде можно сыграть, там как всегда биток будет
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:52
Скорее всего НН. С..., жалкий сорокатысячник.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:43
К чему вся эта таинственность?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:21
Нижний новгород думаю для болельщиков будет приемлемо, как спартака так и зенита.....
particular
particular
сегодня в 12:11, ред.
Наконец-то футбольные деятели чуть-чуть подумали о футбольных болельщиках...
Столицы уже пресытились спортом, шоу и выставками...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:06
Саранск. стадион отличный. зачем-то.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:03
Это хорошая новость. Но главное, что это будет справедливо.
Пусть игра пройдёт на нейтральном поле и всё будет "по чесноку",
чтоб потом никаких судов-пересудов не было.
ABir
ABir
сегодня в 11:51
Балагое , где-то между Ленинградом и Москвой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:37
ЧМ ещё не завершится. А вдруг в финале будет играть сборная, где есть игроки той или другой команды. Не очень понятное решение...
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:14
Всё правильно, надо играть в Краснодаре.
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