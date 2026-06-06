Матч за Суперкубок России состоится не в Москве и не в Петербурге

сегодня, 10:54

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет не в Москве и не в Санкт-Петербурге.

Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов. По его словам, место проведения встречи определяет РФС , а окончательное решение уже принято и будет объявлено позднее.

«Насколько я знаю, решение уже принято. Они его озвучат. Это не Москва и не Санкт-Петербург», — отметил Некрасов.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля.