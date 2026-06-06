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ФИФА разрешила проносить пластиковые бутылки на матчи ЧМ-2026

сегодня, 12:17

ФИФА разрешила болельщикам проносить на стадионы пластиковые бутылки с водой во время матчей чемпионата мира — 2026 в США и Канаде.

Как сообщили в организации, зрители смогут взять с собой одну мягкую пластиковую бутылку объемом до 20 унций (около 590 мл) с нераспечатанной крышкой.

Главный операционный директор ФИФА Хеймо Ширги уточнил, что речь идет только об обычных пластиковых бутылках указанного объема. Пронос многоразовых емкостей и бутылок из твердого пластика по-прежнему останется под запретом.

При этом правила для матчей, которые пройдут в Мексике, пока не определены. По словам Ширги, перед их введением необходимо урегулировать ряд юридических вопросов.

Ранее, 4 июня, ФИФА обновила регламент посещения арен чемпионата мира, запретив болельщикам проносить на стадионы пустые пластиковые бутылки.

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Источник: tass.ru
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:45
Остальное докупят в забегаловке на стадионе...
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