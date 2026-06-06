Барко подтвердил намерение покинуть «Спартак»

сегодня, 12:19

Полузащитник «Спартака» признался, что хотел бы вернуться в аргентинский «Индепендьенте».

«Я хочу играть в „Индепендьенте". Я вырос здесь, прошел через академию клуба, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Здесь я стал чемпионом. Это действительно то, чего я хочу», — приводит слова футболиста журналист Матиас Мартинес.