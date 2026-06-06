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Барко подтвердил намерение покинуть «Спартак»

сегодня, 12:19

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признался, что хотел бы вернуться в аргентинский «Индепендьенте».

«Я хочу играть в „Индепендьенте". Я вырос здесь, прошел через академию клуба, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Здесь я стал чемпионом. Это действительно то, чего я хочу», — приводит слова футболиста журналист Матиас Мартинес.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что «Индепендьенте» пытался приобрести Барко, однако «Спартак» отклонил предложение. По данным источников, одной из причин желания игрока вернуться на родину является стремление быть ближе к своей дочери.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:13
Ну, кому как. Не надо мерить всё по себе. Для кого‑то рождение дочери - рядовое событие: ну родилась и родилась, а для другого - большое событие, рождение частички себя, родная кровь. Тем более для латинцев родня на первом месте, родня - прежде всего.
particular
particular
сегодня в 14:50
Интересно, а если «Индепендьенте» не наскребёт монет и Барко останется в Спартаке, - какие он песни будет петь про свои намерения, имея действующий контракт, который надо отрабатывать... Ещё не раскрыта тема нудных московских вечеров и аллергии на черёмуху...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:29
Честно скажу надоело уже это нытье...если конечно это правда , пусть выкупает свой контракт и валит в свои индепенди...(((
Capral
Capral ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 14:23
Похоже, что знал...)))
Фил Кио
Фил Кио ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:19, ред.
Суркис знал, что он станет мэром Тбилиси.))
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 14:16, ред.
У нормального россиянина сразу вопрос, если так любишь "Индепенде..." и дочку, какого чёрта уезжал? Денежки? Вот и отработай по контракту денежки и езжай домой в Аргентину, как настоящий индепендовец, иначе в Спартаке тебя не поймут.
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:10
Но согласись что Жедсон топ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Жедсона видел....очень неприятный для соперника чел....
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:08
Жедсон сильнее наголову.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:06
Барко...Барко...тоже мне хэдлайнер....
По факту даже в двадцатку лучших игроков Лиги не входит....
Спартаку ли жалеть об его уходе.....хочет уходить - так ему и надо...пусть идёт...и дальше ностальгирует о чемпионстве Инденпена.....
По мне так без него Спартак сильней....
Не скажу что часто видел его в игре....но в тех играх что видел...тень тенью....ни горячо от него ни холодно....
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:03
Нахер пусть идет. Единственный опорник которого искренне жаль было это Фернандо. Не могли наши идиоты накинуть ему бабла и оставить. Его супер пасы и штрафные я за почти 35 лет боления за Спартак не припомню ни у кого. Вот ни у кого! а этот черт косящий под Месси и шантажирующий клуб пусть выметается и как можно скорее. В ЛА таких как Барко найти не проблема-а за ЗП Лукойла и подавно..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:48
по новостям Барко постоянно видны уши агента Тимура Гурцкая.
что то здесь есть.
Барко полезный игрок Спартака, будет жаль, если уйдет.
b54ecf9mz2b9
b54ecf9mz2b9
сегодня в 13:38
В России о таких говорят: Тварь неблагодарная
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:22
"Я хочу играть в "Индепендьенте". Я вырос здесь....." Ну так в чем проблема? Год по контракту остался,, Ежели не ошибаюсь в январе уже можно переговоры вести, а в конце июня следующего года стать игроком аргентинского клуба. Зарплату там конечно такую не насыпят, но к дочери ближе станешь. Чай аки бурлак на Волге в картине Репина не бечеву оставшийся год контракта тянуть придется. Баблишка дострижешь и на свободу с чистой совестью. А постоянным нытьем и "плачем Ярославны" вряд ли делу поможешь. Как говорится "Бог терпел и нам велел". Как-то так с моей колокольни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:50
Там он был чемпионом, а в народной только слушает и толкает речи о чемпионстве...
Валерыч
Валерыч ответ матос (раскрыть)
сегодня в 12:44
Да, было бы шикарно! И чтоб штрафные также мастерски исполнял, как Алекс.)
матос
матос
сегодня в 12:37
найти бы Спартаку вместо Барко игрока в центр каким был Алекс .....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:34, ред.
Как то несолидно мазаться дочерью, сказал бы честно что в Лукойле атмосфера токсичная слишком, заодно и осиное гнездо бы разворошил маленько, а то дочка. А вообще Титов, Тихонов и Робсон не помню чтобы ромбик целовали, но были верны клубу, а сейчас одна показуха. Но я Барко при этом особо не виню так как подобную атмосферу когда нечему банально хранить верность создавал не он. Была бы семья, был бы клуб, была бы может и мотивация хранить верность. Но Спартак уже давно рекламная пустая внутри декоративная конструкция Лукойла из фанеры. Стоят такие у нас на площади там ещё громофон приделан и из него доносится "Башкирский мёд!", а из лукойловской конструкции доносится "Мы будем бороться за чемпионство!"
Capral
Capral
сегодня в 12:31
З.....л уже!!! П....й Н/Х к себе на родину, только не е....и мозги!!! А Спартаку надо в любом случае задуматься на место распасовщика. Если у Батрака с ПСЖ ничего не сложится, я бы его уже сейчас подключил к Спартаку, если конечно есть возможность. Он, как никто подходит по стилю игры Спартаку- легкий, техничный и главное соображает быстрей, чем этот пешеход аргентинский... У Лукойла достаточно средств, чтобы подыскать достойного игрока в центр поля. Но каждый раз выслушивать эти капризы- надоело!!!

Мне это напомнило поведение К.Каладзе в киевском Динамо, когда грузин, после отъезда Шевы в Милан постоянно ныл и устраивал истерики, с требованием отпустить его в Милан!!! В конце концов, Г.Суркису это надоело и он его продал Н/Х!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 12:28
Надо отпустить парня
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:25
Да, пусть уже уходит... Надоела уже эта аргентинская "Санта-Барбара"... Жедсон его заменит по позиции, он ещё лучше и атаку не тормозит в отличие от Барко.
Гость
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