Барко подтвердил намерение покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признался, что хотел бы вернуться в аргентинский «Индепендьенте».
«Я хочу играть в „Индепендьенте". Я вырос здесь, прошел через академию клуба, у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Здесь я стал чемпионом. Это действительно то, чего я хочу», — приводит слова футболиста журналист Матиас Мартинес.
Ранее аргентинские СМИ сообщали, что «Индепендьенте» пытался приобрести Барко, однако «Спартак» отклонил предложение. По данным источников, одной из причин желания игрока вернуться на родину является стремление быть ближе к своей дочери.