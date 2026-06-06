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Часть иранской делегации на ЧМ-2026 не получила визы в США

сегодня, 13:29

Часть делегации сборной Ирана, включая некоторых представителей тренерского штаба, пока не получила американские визы перед стартом чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на посольство Ирана в Турции.

Ранее, 3 июня, посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболла-заде заявлял, что футболисты национальной команды получили необходимые документы для участия в турнире. Позднее, 6 июня, посол США в Турции Том Баррак сообщил, что визы были выданы как игрокам, так и членам обслуживающего персонала сборной.

Тем не менее, по последним данным, часть представителей иранской делегации по-прежнему ожидает оформления въездных документов. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Иран
Источник: tass.ru
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