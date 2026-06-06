Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Мбаппе: «Все, кроме фанатов „Барселоны“, знают, что „Реал“ — величайший»

сегодня, 14:54

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о статусе мадридского клуба в мировом футболе.

Французский форвард заявил, что считает «Реал» величайшим клубом мира и символом футбольного величия.

«За исключением болельщиков „Барселоны", все знают, что „Реал" — величайший клуб в мире. Думаю, это очевидно для всех. Это клуб, который олицетворяет величие», — сказал Мбаппе.

Француз присоединился к мадридскому клубу летом прошлого года и продолжает выступать за «сливочных» на международной арене.

Подписывайся в ВК
Все новости
В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от игры с Россией
04 июня
Перес поделился мнением о своём сопернике на выборах президента «Реала»
04 июня
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Хочу видеть „Барселону“ в Сегунде»
03 июня
Кейн: «Буду среди фаворитов на „Золотой мяч“, если Англия выиграет ЧМ-2026»
02 июня
Перес назвал причину проблем Мбаппе в «Реале»
01 июня
Фергюсон поздравил президента ПСЖ и назвал «Арсенал» скучной командой
31 мая
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:22
Да и они знают....
Capral
Capral
сегодня в 15:05
Однозначно- ВЕЛИЧАЙШИЙ!!! Но кроме слов, хорошо бы еще делами доказывать это Величие...
Али Диа
Али Диа
сегодня в 15:03
Базара нет, если считать награды (а это, как мне кажется, основной показатель).
Просто, причем тут Мбаппе? Конкретно он что привнес в этот клуб, с точки зрения трофеев?

А кичится тем, что просто играешь за РМ, такое себе… Объективно, почти любой топ игрок может изъявить желание выступать за королевский клуб и его возьмут (футболистом какой команды он бы ни был…), но это же не сделает его более великим, чем он был, если по чемпионствам пусто…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 