Мбаппе: «Все, кроме фанатов „Барселоны“, знают, что „Реал“ — величайший»

сегодня, 14:54

Нападающий «Реала» высказался о статусе мадридского клуба в мировом футболе.

Французский форвард заявил, что считает «Реал» величайшим клубом мира и символом футбольного величия.

«За исключением болельщиков „Барселоны", все знают, что „Реал" — величайший клуб в мире. Думаю, это очевидно для всех. Это клуб, который олицетворяет величие», — сказал Мбаппе.

Француз присоединился к мадридскому клубу летом прошлого года и продолжает выступать за «сливочных» на международной арене.