Мбаппе: «Все, кроме фанатов „Барселоны“, знают, что „Реал“ — величайший»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о статусе мадридского клуба в мировом футболе.
Французский форвард заявил, что считает «Реал» величайшим клубом мира и символом футбольного величия.
«За исключением болельщиков „Барселоны", все знают, что „Реал" — величайший клуб в мире. Думаю, это очевидно для всех. Это клуб, который олицетворяет величие», — сказал Мбаппе.
Француз присоединился к мадридскому клубу летом прошлого года и продолжает выступать за «сливочных» на международной арене.
Просто, причем тут Мбаппе? Конкретно он что привнес в этот клуб, с точки зрения трофеев?
А кичится тем, что просто играешь за РМ, такое себе… Объективно, почти любой топ игрок может изъявить желание выступать за королевский клуб и его возьмут (футболистом какой команды он бы ни был…), но это же не сделает его более великим, чем он был, если по чемпионствам пусто…