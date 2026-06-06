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Папа Римский рассказал о своих футбольных предпочтениях

сегодня, 15:44

Папа Римский Лев XIV рассказал, что планирует следить за матчами чемпионата мира 2026 года, однако пока не знает, сколько игр сможет посмотреть из-за плотного графика.

Во время перелета в Мадрид понтифик признался журналистам, что будет переживать за команды на турнире, в том числе за сборную США. При этом ранее он отмечал, что в случае выбора между национальными командами США и Перу, скорее отдаст предпочтение перуанцам. До избрания главой Католической церкви Лев XIV много лет работал миссионером в Перу, имеет гражданство этой страны и свободно владеет испанским языком.

Также понтифик ответил на вопрос о противостоянии «Реала» и «Барселоны». «Папа Римский болеет за все команды, а Превост — за „Реал Мадрид"», — сказал Лев XIV, имея в виду свою фамилию до избрания на Святой престол.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Источник: tass.ru
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ su3e6ew5c5mk (раскрыть)
сегодня в 16:57
Поэтому его конклав и выбрал.
su3e6ew5c5mk
su3e6ew5c5mk
сегодня в 15:57
Как-то мутно папа Лёва высказался
Гость
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