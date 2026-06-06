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Экс-директор «Акрона» обвинил тренера Тедеева в подлом поступке

сегодня, 15:47

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков отреагировал на слова экс-тренера команды Заура Тедеева о скаутинге игроков. Тедеев ранее заявил о плохом уровне работы в этом направлении.

Безусловно, с моим приходом у нас были свои планы и трансферные цели. Большинство футболистов из них подписать не удалось в силу разных причин. Но в этом как раз и заключается работа спортивного директора, чтобы уметь быстро реагировать на ситуацию на рынке. Так мы подписали, например, Бистровича и Севикяна, которые в начале окна были для «Акрона» недоступны.

Когда возник вариант с Бистровичем, мы сразу сделали общий звонок, к которому я подключил тренера. После звонка он сказал, что не верит в его подписание. Он полностью поддержал его кандидатуру. Кристиана удалось убедить. Но потом на зимнем совещании с владельцем клуба Морозовым Тедеев сказал, что футболист никому не был нужен, а мы его подобрали. Это было подло с его стороны.

Возвращаясь к теме системы скаутинга, когда я пришел в команду, мы отдали девять футболистов. Получается, они все прошли прошлую систему скаутинга, которая тренера устраивала?

Также он говорил про какую-то поддержку на совещаниях, когда обсуждались футболисты, которые выходили за рамки бюджета... Но на этих совещаниях он молчал.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:35
Зачем теперь ворошить старое, когда он уже не тренер?...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:06
"После звонка он сказал, что не верит в его подписание."
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Либо тут частица "не" лишняя, либо тренер изначально прямо высказался))
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