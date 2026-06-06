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Мбаппе: «Я ни разу не пересматривал финал ЧМ-2022»

сегодня, 15:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе признался, что ни разу не пересматривал финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины.

Французский форвард объяснил, что не хочет возвращаться к болезненным воспоминаниям о поражении своей команды в решающем матче турнира.

«Я ни разу не пересматривал финал чемпионата мира 2022 года. Никогда. Если я посмотрю его, это может разбудить некоторых демонов. Нужно двигаться дальше. Мы проиграли», — заявил Мбаппе.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. Мбаппе в той встрече оформил хет-трик.

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Все комментарии
qtmrr2ucpbtf
qtmrr2ucpbtf
сегодня в 18:51
Не хватило его стараний в том финале
Nenash
Nenash
сегодня в 17:39
Пересмотри последние финалы ЛЧ.. И всплакни.. 🤭😥😄
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 17:20
финал был самый лучший конеш
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дмитрий Антропов (раскрыть)
сегодня в 17:16
Здравствуйте.

Рады, что конкурс пришёлся кстати.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:06
Посмотрим, будет ли желание у Мбаппе пересматривать финал ЧМ-2026?)
И выйдет ли сборная Франции в этот финал?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alexander S 15 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Дважды в день.)
Alexander S 15
Alexander S 15
сегодня в 16:14
Да уж... топище!
В одиночку ,почти, перевернул финал.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:07
Чм 2018 пересматривает?))
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