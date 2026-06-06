Мбаппе: «Я ни разу не пересматривал финал ЧМ-2022»

сегодня, 15:58

Нападающий сборной Франции и «Реала» признался, что ни разу не пересматривал финал чемпионата мира 2022 года против Аргентины.

Французский форвард объяснил, что не хочет возвращаться к болезненным воспоминаниям о поражении своей команды в решающем матче турнира.

«Я ни разу не пересматривал финал чемпионата мира 2022 года. Никогда. Если я посмотрю его, это может разбудить некоторых демонов. Нужно двигаться дальше. Мы проиграли», — заявил Мбаппе.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время. Мбаппе в той встрече оформил хет-трик.