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«Он же не крепостной крестьянин». Губерниев — о Батракове в ПСЖ

сегодня, 18:01

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ.

Право «Локомотива» считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты — ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться.

Интересы «Локомотива» должны быть соблюдены? Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:41, ред.
Такое впечатление, что Губерниев нашёл чемодан с медными пятаками — везде пытается вставить свои пять копеек. Да, Батраков не крепостной крестьянин, но ведь он сам подписал документ, который несколько ограничил его в своих правах. Почему клуб должен учитывать интересы игрока в ущерб собственным интересам? Я думаю, в любом контракте есть пункт ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ... Алексею нужно его внимательно изучить ещё раз и попробовать им воспользоваться. Для этого придётся потратить значительную сумму из собственных сбережений , а кому сейчас легко? Губерниев? Он плохой советчик, его "помощь" может только навредить. Не понимаю, почему я должен сочувствовать игроку, у которого действующий контракт с клубом?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:11
Губошлёп теперь главный футбольный эксперт СрачТв???
Многовато его стало в последнее время
Capral
Capral
сегодня в 18:03, ред.
Он не крепостной, он хуже, он- Батрак!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:03
Мошенники и до Губерниева дозвонились
Гость
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