«Он же не крепостной крестьянин». Губерниев — о Батракове в ПСЖ

Известный комментатор высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» в ПСЖ .

Право «Локомотива» считать, что футболист стоит дороже, это переговорный процесс. Понятно, что футболисты — ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться.

Интересы «Локомотива» должны быть соблюдены? Интересы обоих клубов и, прежде всего, самого Батракова. Он же не крепостной крестьянин.