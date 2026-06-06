Мостовой заявил, что готов работать в «Спартаке» в любой роли

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о возможной работе в московском клубе.

Осталось ли у меня желание поработать в тренерском штабе «Спартака»? Я почти 20 лет назад закончил играть, и 15 лет назад вернулся в Россию. Ни разу за это время не было предложения быть в нашем футболе. Скорее всего, мы и не дождемся, чтобы Александр Мостовой был где-то главным тренером. Только если чудо произойдет. А так я всегда открыт к предложениям. С удовольствием пошел бы в «Спартак» в любой роли.