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Мостовой заявил, что готов работать в «Спартаке» в любой роли

сегодня, 18:26

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможной работе в московском клубе.

Осталось ли у меня желание поработать в тренерском штабе «Спартака»? Я почти 20 лет назад закончил играть, и 15 лет назад вернулся в Россию. Ни разу за это время не было предложения быть в нашем футболе. Скорее всего, мы и не дождемся, чтобы Александр Мостовой был где-то главным тренером. Только если чудо произойдет. А так я всегда открыт к предложениям. С удовольствием пошел бы в «Спартак» в любой роли.

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Все комментарии
n5t38stdcv7j
n5t38stdcv7j
сегодня в 20:52
В Спартаке сейчас не смотрят на отечественных тренеров, тем более таких балаболов
Freche
Freche
сегодня в 20:13
Даже не знаю, при всех заслугах Александра, чем он может быть полезен Спартаку? Может, ему стоит попробовать себя в клубах из низших дивизионов?
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:51
Особых заслуг нет перед Спартаком? Он чемпион СССР в составе Спартака, если конечно тебе это о чем-то говорит. Больше ста игр за Спартак и больше 30- ти забитых мячей.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:59, ред.
Спартаку этот человек не нужен ни в каком качестве. Особых заслуг перед Красно-белыми у него нет. Потому как основная часть карьеры прошла далеко за пределами России, Мостовой успешно ковал славу испанского футбола. Там он получил прозвище ЦАРЬ... Может там его место? Не пробовал Александр предложить свои услуги Сельте?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:44
Уже который год кричит во все горло о себе, но почему-то никто не замечает))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:33, ред.
Ну раз уж речь о ролях зашла то сам Бог велел напомнить лучшую
ABir
ABir
сегодня в 18:33
Похоже пока свободных мест на горизонте не наблюдается.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:31
Вроде бы место дворника освободилось))
particular
particular
сегодня в 18:31
Реноме, создаваемое годами, отпугивает всех потенциальных работодателей...
Это ещё не считая его царских замашек :)
Гость
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