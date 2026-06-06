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«Ньюкасл» установил цену в 115 млн евро за Тонали

сегодня, 18:27

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали интересен «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» не планируют расставаться с итальянцем и считают его важным игроком долгосрочного проекта.

По данным источника, клуб готов продать Тонали только в случае очень крупного предложения. «Ньюкасл» оценивает игрока в 115 млн евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:01
Да многовато конечно!)) Ну может кто и даст 75-80 млн, он и не сказать ведь, что прям так крут
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:30
Желание Ньюкасла сохранить игрока понятно, Сандро вместе с Бруно Гимарайешем явлчются мотором и мозгом этого состава сорок, но 115 млн это слишком много. Да, длительный контракт и всё такое, но игрок же и сам может упереться, играть в пол ноги, портить атмосферу, и не к чему хорошему это не приведет... считаю, адекватная цена данного игрока составляет 60-80 млн €, а за 115 его даже Сити не захочет покупать! А было бы прикольно, клуб 115, покупает игрока за 115....
Если чесно, я не особо хочу, что бы Арсенал покупал Сандро! Как по мне, лучше заплатить 100+ за Андерсона, чем 80 за Тонали. Даже лучше пойти за Штиллером, чем брать Сандро! Да, Тонали хороший, тонкий игрок, который может из опорной зоны начать шикарную атаку одним пасом, но Андерсон мобильный, двужильный трудяга, который даст куда больше буста центру поля!
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:56
Тоже верно!!))
Но надавить он может всё-таки. Какие 110 лямов? Ну перебор то явный.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:56
Нормальная цена для системообразующего игрока.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:53
С его то залетом со ставками и годичной дисквалификацией ему свои хотелки надо кое куда засунуть немного 😁
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:42
Ньюкасл привык, что ему все переплачивают...
и ударился во все тяжкие)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:19
через пять месяцев будет пять лет "долгосрочному проекту". пора уже начинаться. или он настолько долгосрочный что мы уже и не увидим на своем веку?
particular
particular
сегодня в 19:04
Мимолётное упоминание "долгосрочного проекта" сразу добавляет интересу некоторую непреодолимость, а заодно, и накидывает цифр в текущий ценник...
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 18:32
Только проблема в том, что сам Тонали хочет уйти. Думаю, что придётся снизить цену
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:28
Ну логично, хотите игрока - платите.
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