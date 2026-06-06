«Ньюкасл» установил цену в 115 млн евро за Тонали

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Полузащитник «Ньюкасла» интересен «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» не планируют расставаться с итальянцем и считают его важным игроком долгосрочного проекта.

По данным источника, клуб готов продать Тонали только в случае очень крупного предложения. «Ньюкасл» оценивает игрока в 115 млн евро.