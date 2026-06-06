«Ньюкасл» установил цену в 115 млн евро за Тонали

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали интересен «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Сороки» не планируют расставаться с итальянцем и считают его важным игроком долгосрочного проекта.
По данным источника, клуб готов продать Тонали только в случае очень крупного предложения. «Ньюкасл» оценивает игрока в 115 млн евро.
Если чесно, я не особо хочу, что бы Арсенал покупал Сандро! Как по мне, лучше заплатить 100+ за Андерсона, чем 80 за Тонали. Даже лучше пойти за Штиллером, чем брать Сандро! Да, Тонали хороший, тонкий игрок, который может из опорной зоны начать шикарную атаку одним пасом, но Андерсон мобильный, двужильный трудяга, который даст куда больше буста центру поля!