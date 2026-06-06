Салиба об игре «Арсенала»: «Не согласен, что мы только выносим мяч вперёд»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба ответил критикам после чемпионства лондонского клуба в АПЛ.
Мы долго были объектом насмешек. Даже когда лидировали в таблице, все говорили, что в итоге мы оступимся. Но в футболе нужно доказывать все результатом. Мы взяли трофей, и теперь им нечего сказать.
Помню свой первый сезон здесь — мы показывали отличную игру. Я считаю, что уже тогда мы заслуживали титул, но над нами снова смеялись, потому что мы финишировали вторыми. Потом было еще одно второе место, а в прошлом сезоне мы тоже выглядели солидно, но снова остались с серебром.
В этом сезоне я не согласен с тем, что говорят люди, будто мы превратились в команду, которая только выносит мяч вперед. Мы тоже играем в футбол. Да, мы стали много забивать со стандартов, но сейчас вся АПЛ старается выжимать максимум из аутов, угловых и штрафных. Просто мы делаем это эффективнее остальных.