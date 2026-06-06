Салиба об игре «Арсенала»: «Не согласен, что мы только выносим мяч вперёд»

Защитник «Арсенала» ответил критикам после чемпионства лондонского клуба в АПЛ .

Мы долго были объектом насмешек. Даже когда лидировали в таблице, все говорили, что в итоге мы оступимся. Но в футболе нужно доказывать все результатом. Мы взяли трофей, и теперь им нечего сказать.

Помню свой первый сезон здесь — мы показывали отличную игру. Я считаю, что уже тогда мы заслуживали титул, но над нами снова смеялись, потому что мы финишировали вторыми. Потом было еще одно второе место, а в прошлом сезоне мы тоже выглядели солидно, но снова остались с серебром.