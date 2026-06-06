Ямаль и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt

сегодня, 21:27

Вингер «Барселоны» и нападающий «Манчестер Сити» возглавили обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость каждого игрока составляет 200 млн евро.

Третье место занял форвард «Реала» , оцененный в 180 млн евро. Следом идут полузащитник «Барселоны» и вингер «Баварии» — по 150 млн евро.