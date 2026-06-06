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Ямаль и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt

сегодня, 21:27

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавили обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость каждого игрока составляет 200 млн евро.

Третье место занял форвард «Реала» Килиан Мбаппе, оцененный в 180 млн евро. Следом идут полузащитник «Барселоны» Педри и вингер «Баварии» Майкл Олисе — по 150 млн евро.

В топ-10 также вошли полузащитники ПСЖ Жоау Невеш и Витинья, а также крайний нападающий парижского клуба Хвича Кварацхелия. Кроме того, в десятку попали вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек мадридцев Джуд Беллингем. Первые четверо оценены в 140 млн евро, Беллингем — в 130 млн евро.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 22:14
18-летний Ямаль скоро обгонит Холанда, который старше его на 7 лет и с возрастом будет всё более и более дешеветь. А вообще, интересно будет посмотреть как изменится стоимость всех этих игроков после ЧМ.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:10
Реальная цена это та, которая заплачена, а не указана на ценнике.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 22:10
Так себе цифры, пока кто-то не даст эти деньги.
А пока - Неймар держит реальную планку в 222 млн.
particular
particular
сегодня в 21:55, ред.
Рыночек порешал... За последние десятилетия цифирки значительно поменялись...
Наверное, игроки стали играть несравненно лучше тех, кто в нулевых пузырь гоняли...
youtomee
youtomee
сегодня в 21:51
А кто раньше был самый дорогой? Мбаппе вроде уже был раньше 200.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:44, ред.
Из АПЛ один Холанд...
Очень бедная лига...
На таланты....
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