Ямаль и Холанд стали самыми дорогими игроками мира по версии Transfermarkt

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавили обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость каждого игрока составляет 200 млн евро.
Третье место занял форвард «Реала» Килиан Мбаппе, оцененный в 180 млн евро. Следом идут полузащитник «Барселоны» Педри и вингер «Баварии» Майкл Олисе — по 150 млн евро.
В топ-10 также вошли полузащитники ПСЖ Жоау Невеш и Витинья, а также крайний нападающий парижского клуба Хвича Кварацхелия. Кроме того, в десятку попали вингер «Реала» Винисиус Жуниор и хавбек мадридцев Джуд Беллингем. Первые четверо оценены в 140 млн евро, Беллингем — в 130 млн евро.
А пока - Неймар держит реальную планку в 222 млн.
Наверное, игроки стали играть несравненно лучше тех, кто в нулевых пузырь гоняли...
Очень бедная лига...
На таланты....