Гол Сане принёс сборной Германии победу над США

Сборная США проиграла команде Германии в товарищеском матче (1:2).
На 2-й минуте Кай Хаверц вывел немцев вперед. На 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет. На 57-й минуте Лерой Сане забил победный мяч сборной Германии.
Сборная США проиграла команде Германии в товарищеском матче (1:2).
На 2-й минуте Кай Хаверц вывел немцев вперед. На 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет. На 57-й минуте Лерой Сане забил победный мяч сборной Германии.
Я думаю, здесь без вариантов- только 1-е место, учитывая состав группы. Другое дело, что сейчас, в преддверии ЧМ поступает много критики в адрес сб.Германии, и прежде всего- в плане отсутствия единства... Несмотря на неудачное выступление Германии на недавнем ЧЕ, немецкая печать в достаточно сдержанных тонах отметила несправедливое поражение немецкой сборной. Ну а сейчас, большинство специалистов, несколько скептически относятся к предстоящим играм немцев, я бы даже сказал без должного оптимизма...
Я не спешу с выводами и не хороню сб.Германии, и что особенно радует- это нахождение в сборной Горецки- главного бойца команды, я бы даже сказал- её душу! Думаю, с этим человеком, немцы точно не пропадут!!! Питаю к нему личную симпатию.)))