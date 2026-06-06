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Гол Сане принёс сборной Германии победу над США

вчера, 23:37
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 2Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная США проиграла команде Германии в товарищеском матче (1:2).

На 2-й минуте Кай Хаверц вывел немцев вперед. На 37-й минуте Энтони Робинсон сравнял счет. На 57-й минуте Лерой Сане забил победный мяч сборной Германии.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт goal.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:24
Ну насколько я помню, и если не ошибаюсь, ивуарийцы обыгрывали Францию еще в далеком 2002г., на ЧМ-1:0. Правда, тогда не играл З.Зидан, и многие считали именно его отсутствие главной причиной поражения... Впрочем, дальнейшие события показали обратное, и Франция крайне неудачно выступила на том форуме.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
Насколько могу прикнуть, их сборная сейчас одна из сильнейших среди африканских. Недавно обыграли сборную Франции, пусть то и был товарищеский матч.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:18
К сожалению, ничего не могу сказать про ивуарийцев, не знаю эту команды. Насчет того, пройдут ли немцы дальше 1/8, тоже имеются сомнения, но забегать вперед не буду и предсказывать поражение Германии. Hо конечно, смущает несколько позиций, и это, прежде всего- оборона Германии, в лице Та и Рюдигера, которые не всегда удачно действуют в своих клубах, а иногда с грубейшими позиционными ошибками...

Ну и конечно атака- в лице Вольтемаде, совсем не настраивает на оптимистический лад. Многое будет зависеть от того, как Нагель его использует. Возможно, Гнабри выстрелит или Хаверц. А вот в средней линии, Kиммих меня откровенно пугает, еще по играм за Баварию. Его тугодумие и заторможенность, порой, просто раздражают...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:03
У меня есть ещё вариант, что Кот-д'Ивуар сможет каким-то образом не дать Германии занять первое место, но всё же более вероятно что немцы возьмут его, а ивуарийцы будут вторыми. А вот насчёт того, что сборная Германии дайдёт дальше 1/8 есть сомнения.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:01
Доброй ночи!
Я думаю, здесь без вариантов- только 1-е место, учитывая состав группы. Другое дело, что сейчас, в преддверии ЧМ поступает много критики в адрес сб.Германии, и прежде всего- в плане отсутствия единства... Несмотря на неудачное выступление Германии на недавнем ЧЕ, немецкая печать в достаточно сдержанных тонах отметила несправедливое поражение немецкой сборной. Ну а сейчас, большинство специалистов, несколько скептически относятся к предстоящим играм немцев, я бы даже сказал без должного оптимизма...
Я не спешу с выводами и не хороню сб.Германии, и что особенно радует- это нахождение в сборной Горецки- главного бойца команды, я бы даже сказал- её душу! Думаю, с этим человеком, немцы точно не пропадут!!! Питаю к нему личную симпатию.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:48
Как оцениваете шансы сборной Германии занять первое место в группе на Чемпионате Мира 2026?
Futurista
Futurista
вчера в 23:46
"Блестящая игра...играли такие хорошие люди...несмотря на счёт можно сказать что США победили...если бы я играл счет был бы другим" Д.Трамп...
particular
particular ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 23:46
Шикаааарноо!!! Пойду за мстительность опрокину :)
Capral
Capral
вчера в 23:44
Маттеус больше негодовал, что Нагель пригласил Сане в сборную, а он забил решающий гол, пусть даже и в товарняке. Cтоит признать, что за время проведенное в Турции Сане изменился к лучшему, стал более командным игроком, не так злоупотребляет индивидуальной игрок как раньше в Баварии. Возможно, правильный выбор...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 23:44
Лерой Сане: "Вы мне, гады, ещё за Дрезден ответите"
particular
particular
вчера в 23:40
Немцы не ломались, янки не напрягались...
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