Энрике Рикельме заявил, что Клопп возглавит «Реал», если он выиграет выборы

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о том, кто возглавит мадридский клуб, если он выиграет президентские выборы.
Я почти уверен, что мы заполучим Клоппа в качестве тренера «Реала» в следующем сезоне.
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о том, кто возглавит мадридский клуб, если он выиграет президентские выборы.
Я почти уверен, что мы заполучим Клоппа в качестве тренера «Реала» в следующем сезоне.
Ему бы в политики податься, - там аудитория более толстокожая :)