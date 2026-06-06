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Энрике Рикельме заявил, что Клопп возглавит «Реал», если он выиграет выборы

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particular
particular
сегодня в 00:19, ред.
Популизм из него так и прёт :)
Ему бы в политики податься, - там аудитория более толстокожая :)
Гость
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