Майкл Олисе принял решение по трансферу в «Реал»

«Реал» хочет подписать нападающего «Баварии» Майкл Олисе.
Сам футболист серьёзно заинтересован в данном трансфере. Главными мотивами является игра рядом с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором, а также возможность бороться за победу в Лиге чемпионов.
Отмечается, что француз будет настаивать на переходе в «Реал» после окончания чемпионата мира.
Вобщем, правильное решение, в Баварии ему нечего делать. Ну и важный вопрос- кто станет тренером Реала, в противном случае получится скопление Звёзд, которое не всегда создаёт созвездие, как говорил Великий Феола.
Ну а для Бавария- это потеря очевидная. Даже не знаю, кто закроет правую бровку...
Не знаю..., не знаю. Понапокупали нападов , девать некуда. Зачем ? Сливкам бы по хавбекам и защитникам париться надо. Там ведь дыры шире маминой... (facepalm)
P.S. Видать Мавр всё никак голову Старику не повернет в нужную сторону. Будем надеяться это временно, иначе.....