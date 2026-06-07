Майкл Олисе принял решение по трансферу в «Реал»

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«Реал» хочет подписать нападающего «Баварии» .

Сам футболист серьёзно заинтересован в данном трансфере. Главными мотивами является игра рядом с и , а также возможность бороться за победу в Лиге чемпионов.

Отмечается, что француз будет настаивать на переходе в «Реал» после окончания чемпионата мира.