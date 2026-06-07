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Майкл Олисе принял решение по трансферу в «Реал»

сегодня, 00:19

«Реал» хочет подписать нападающего «Баварии» Майкл Олисе.

Сам футболист серьёзно заинтересован в данном трансфере. Главными мотивами является игра рядом с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором, а также возможность бороться за победу в Лиге чемпионов.

Отмечается, что француз будет настаивать на переходе в «Реал» после окончания чемпионата мира.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:18
Может и правильно, но не факт что уходит в правильном направлении)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:39
Конда то такие сбросы были насчёт перехода Альфонсо Дэвиса в Реал... И где сейчас канадский защитник?
Всё ещё в Баварии. Тогда мюнхенский гранд удержал своего игрока, и сейчас удержит Олисе.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 01:28
Компани не созрел для ЛЧ. Он элементарно не умеет читать соперника и даже не пытается его изучать. Нынешняя Бавария, даже не бумажная, она промокашка. Компани из матча в матч совершает однотипные ошибки, получает от последних команд Бундеса по два гола за игру. Он превратил главный немецкий Клуб- в посмешище. Но самое ужасное то, что Хенессу это нравится и он это одобряет. То есть, человек, который сам представлял собой немецкий монолит, немецкую машину, сейчас, всячески потворствует превращению Баварии в тепличное растение!!!
Правильно делает Олисе, что уходит!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:19, ред.
То есть Бавария по мнению Олисе возможности бороться за Лигу чемпионов даёт меньше чем Реал? Как у парня с математикой было в школе? Бавария конечно не сахар, но Реал в штопоре жутком и гарантий выхода из него нет. Моуриньо сбитый лётчик может и не справиться с задачей запросто. Олисе довольно рискованное решение принимает, впрочем он не первый, Киля тоже приходил в надежде на феерическую карьеру, и она в принципе у него индивидуально даже получается, команда только подвела. Точнее если бы была команда было бы больше радости.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:14, ред.
Олисе принял решение по трансферу в РМ ? )) О как! Видать крутой, раз он даже Реал перед фактом поставил !

Не знаю..., не знаю. Понапокупали нападов , девать некуда. Зачем ? Сливкам бы по хавбекам и защитникам париться надо. Там ведь дыры шире маминой... (facepalm)

P.S. Видать Мавр всё никак голову Старику не повернет в нужную сторону. Будем надеяться это временно, иначе.....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:58
Зря иронизируете, Джек. Бавария не в состоянии выиграть ЛЧ, ни с Олисе, ни без него. Компани не способен раскрыть талант француза в полной мере. Поэтому, если переход состоится- это будет шагом вперёд для Олисе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:44, ред.
Ради "возможности бороться за победу в Лиге чемпионов."
То есть...в Баварию парень вообще не верит...ни разу...

Было бы странно..если бы галактикос ничего не предприняли уступив Баварии 4:6 по итогам двух встреч в ЛЧ....
Capral
Capral
сегодня в 00:40, ред.
Так это и есть- сюрприз от Переса?
Вобщем, правильное решение, в Баварии ему нечего делать. Ну и важный вопрос- кто станет тренером Реала, в противном случае получится скопление Звёзд, которое не всегда создаёт созвездие, как говорил Великий Феола.
Ну а для Бавария- это потеря очевидная. Даже не знаю, кто закроет правую бровку...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:25
Решил,значит будет играть в Реале.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:25
Вот и одна из точек над i...
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