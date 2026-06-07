Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Гол Кейна принёс Англии победу над Новой Зеландией

сегодня, 00:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

Англия обыграла Новую Зеландию (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил нападающий англичан Харри Кейн.

Напомним, что Англия, как и Новая Зеландия, сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гол Сане принёс сборной Германии победу над США
Вчера, 23:37
Сборная России U-19 потерпела поражение в матче с Египтом
Вчера, 23:18
Португалия обыграла Чили в матче с двумя удалениями
Вчера, 22:53
Бельгия отправила пять безответных мячей в ворота Туниса
Вчера, 18:18
Сборная России крупно обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче
05 июня
Франция уступила Кот-д'Ивуару в контрольной игре
05 июня
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:32
Судя по счёту со сборной Англии можно играть...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:30, ред.
Матч не видел, судить не буду. Но одна тенденция всё-таки прослеживается: мало забивают саксы, но почти не пропускают. Это было видно и в отборе и поныне, - в товарняках. Что-то Тухель однозначно уже привнёс. Вопрос насколько это всё весомо будет.

P.S. В подобном ключе минимализма рулил Фурией и Дель Боске в ЮАР. Эффект был значительный.
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Рад за Кейна, но гол в ворота такого соперника не очень радует, впрочем, как и сам счёт. Как-то, очень скромно выигрывает команда Тухеля...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 