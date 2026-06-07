Гол Кейна принёс Англии победу над Новой Зеландией

сегодня, 00:59

Англия обыграла Новую Зеландию (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил нападающий англичан Харри Кейн.

Напомним, что Англия, как и Новая Зеландия, сыграет на предстоящем чемпионате мира.