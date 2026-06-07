Аргентина выиграла у Гондураса

Сборная Аргентины обыграла команду Гондураса в товарищеском матче (2:0).
Счёт открыл Лаутаро Мартинес с пенальти на 37-й минуте. Ещё один мяч забил Джулиано Симеоне на 54-й.
Сборная Аргентины обыграла команду Гондураса в товарищеском матче (2:0).
Счёт открыл Лаутаро Мартинес с пенальти на 37-й минуте. Ещё один мяч забил Джулиано Симеоне на 54-й.
сама спокойно раздавили Гондураса.
само движение, давление у Арг здесь все ок., но как не хватает креативщика. надеюсь, Нико Пас выздоровеет. без него туго будет.
Месси, конечно. гений, но на весь турнир вряд ли будет в блестящей форме.