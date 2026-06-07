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Аргентина выиграла у Гондураса

сегодня, 08:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб ГондурасГондурасМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла команду Гондураса в товарищеском матче (2:0).

Счёт открыл Лаутаро Мартинес с пенальти на 37-й минуте. Ещё один мяч забил Джулиано Симеоне на 54-й.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:32, ред.
Чем Германия нравится ? Мне вот она сейчас совсем не напоминает тот Маншафт, который мог напролом давить всё, что попадается под ноги... Имён нет, тренер - сопляк, игра посредственная. Не ! Конечно на фоне Кюрасао и доброй половины случайных участников, да, внушают, но рядом с той же Испанией и Францией, - немцы реальные доги.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:55, ред.
Пожалели Гондурас, не стали громить 5-0.) А вполне могли бы, даже с учётом того, что сборная Аргентины играла в экспериментальном составе, без Месси. Лаутаро блестяще сыграл в этом матче и подтвердил свой класс умного и мастерского форварда. Вообще, Аргентина сейчас выглядит по игре более интересной, грамотной и сбалансированной командой, чем те же бразильцы. Понятно, что это товарищеский матч и каких-то серьёзных выводов делать не стоит, но всё же... Аргентина выглядит командой, которая готова к защите своего чемпионского титула.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:49
пока нравится, как Германия. Аргентина и Бельгия играют.
сама спокойно раздавили Гондураса.
само движение, давление у Арг здесь все ок., но как не хватает креативщика. надеюсь, Нико Пас выздоровеет. без него туго будет.
Месси, конечно. гений, но на весь турнир вряд ли будет в блестящей форме.
yr5rcwy2qpfk
yr5rcwy2qpfk
сегодня в 08:23
Гондурас любой обидеть хочет.
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