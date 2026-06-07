Аргентина выиграла у Гондураса

сегодня, 08:11

Сборная Аргентины обыграла команду Гондураса в товарищеском матче (2:0).

Счёт открыл Лаутаро Мартинес с пенальти на 37-й минуте. Ещё один мяч забил Джулиано Симеоне на 54-й.