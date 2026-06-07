Бауманн профессионально принял роль второго номера сборной Германии на ЧМ

Вратарь сборной Германии Оливер Бауманн после товарищеского матча с США (2:1) высказался о решении тренерского штаба сделать его вторым номером национальной команды на чемпионате мира 2026 года после Мануэля Нойера и отверг мысли о завершении карьеры или пропуске предстоящего летом мундиаля.
Голкипер «Хоффенхайма» провёл отборочный турнир к ЧМ-2026, а также защищал ворота сборной в двух последних контрольных поединках перед стартом турнира. До вчерашней игры он провёл встречу с Финляндией (4:0).
Поначалу, конечно, было тяжело. Мне это не очень понравилось. Но сразу стало ясно, что я буду рядом с командой и поеду с ней. Я даже не рассматривал вариант не приехать.
Об игре с США
Я просто сказал, что нужно сосредоточиться только на себе. Так я вошёл в игру. Перед нами стоят большие задачи. На этом и нужно сосредоточиться.
Про отношения с Нойером
Мы хорошо поладим. Всё в порядке. Я отлично лажу с Ману. Мы даже кратко обсудили пару ситуаций до и после игры. Всё хорошо.
Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн высказался о Бауманне следующим образом:
Великий спортсмен. Он хорошо развивался у нас, а затем ему пришлось смириться с решением.
Нагельсманн отметил, что, по человеческим качествам Бауманн — первоклассный. Специалист добавил, что перевод на скамейку запасных воспринял профессионально:
Я бы не удивился, если бы он не разговаривал со мной две-три недели. Он проявил невероятную силу воли и отлично справляется.
Также тренер не исключил, что Оливер может заменить Мануэля на ЧМ-2026. Вратарь «Баварии», пропустивший финал Кубка Германии и два предыдущих контрольных матча сборной, должен присоединиться к тренировкам с национальной командой завтра, а также принять участие в стартовой игре ЧМ с Кюрасао 14 июня. Если он не сможет сыграть, его будет готов заменить Бауманн.