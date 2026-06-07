Бауманн профессионально принял роль второго номера сборной Германии на ЧМ

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Вратарь сборной Германии после товарищеского матча с США (2:1) высказался о решении тренерского штаба сделать его вторым номером национальной команды на чемпионате мира 2026 года после и отверг мысли о завершении карьеры или пропуске предстоящего летом мундиаля.

Голкипер «Хоффенхайма» провёл отборочный турнир к ЧМ -2026, а также защищал ворота сборной в двух последних контрольных поединках перед стартом турнира. До вчерашней игры он провёл встречу с Финляндией (4:0).

Поначалу, конечно, было тяжело. Мне это не очень понравилось. Но сразу стало ясно, что я буду рядом с командой и поеду с ней. Я даже не рассматривал вариант не приехать. Об игре с США Я просто сказал, что нужно сосредоточиться только на себе. Так я вошёл в игру. Перед нами стоят большие задачи. На этом и нужно сосредоточиться. Про отношения с Нойером Мы хорошо поладим. Всё в порядке. Я отлично лажу с Ману. Мы даже кратко обсудили пару ситуаций до и после игры. Всё хорошо.

Главный тренер национальной команды высказался о Бауманне следующим образом:

Великий спортсмен. Он хорошо развивался у нас, а затем ему пришлось смириться с решением.

Нагельсманн отметил, что, по человеческим качествам Бауманн — первоклассный. Специалист добавил, что перевод на скамейку запасных воспринял профессионально:

Я бы не удивился, если бы он не разговаривал со мной две-три недели. Он проявил невероятную силу воли и отлично справляется.