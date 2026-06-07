Тухель заявил, что в сборной Англии не будут мешать трансферам во время ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что в национальной команде не будут препятствовать совершению переходов во время чемпионата мира, если это не помешает подготовке к матчам.
У нескольких футболистов существует неопределённость относительно клубного будущего, включая Моргана Роджерса, Эллиота Андерсона и Маркуса Рэшфорда. Джон Стоунз и вовсе подходит к началу ЧМ-2026 в качестве свободного агента.
Речь идёт о здравом смысле. Я бы не хотел, чтобы [трансферные сделки заключались] за день до матча или в день игры, такова политика. Возможно, и за два дня, но посмотрим.
Однако всё остальное — если это делается конфиденциально, эффективно и спокойно — мы всегда рады помочь. Важно иметь ясность в отношении любого игрока. Если у кого-то появится возможность сменить клуб, мы не будем ему мешать.
Как справиться с отвлекающими факторами, связанными со слухами о трансферах
Это было бы идеально, но в реальной жизни так не бывает. Вопрос в том, насколько сильно стоит беспокоиться. Даже если я скажу игрокам, чтобы они сейчас не обращали на это внимания, их телефоны всё равно будут разрываться от звонков. Как мы хотим это контролировать?
Я всегда готов помочь, успокоить ситуацию. Мы должны помочь им создать собственную среду, где они смогут справиться с отвлекающими факторами, сосредоточиться и сделать всё возможное, чтобы выполнить свою роль, которая для них отведена. Я понимаю, что отвлекающие факторы могут возникнуть, если клубы хотят подписать с тобой контракт, а спортивные директора, агенты и тренеры пытаются дозвониться до тебя. Это реальность.
Мы всегда рекомендуем игроку принять решение до начала турнира и как можно раньше, но это не всегда возможно для самого игрока. Мы не одиноки в этом, просто так складываются обстоятельства.
Парень 2 последних года просидел тупо на лавке и попал в сборную…
Саутгейт дважды подряд играл в финалах, но проигрывал. Голландия дважды подряд проигрывала финалы в 1974 и 1978гг. Бывает и так. Тем более испанцам проиграла Англия в равной борьбе. Саутгейт не так давно удостоился Рыцарского Титула, не смотря на поражения в финалах. И если подробно разбирать его работу в сборной, то ничего провального я не видел. Единственно за что можно его упрекнуть, это за очень осторожный футбол.
А вот, Тухель, как мне кажется, поспешил, после неудачи в Баварии. Очень хотел бы видеть Англию в финале с голом Кейна, но как-то верится с трудом.
Кто кроме Тухеля поднял этот животрепещущий вопрос ? Да никто, хотя эта диллема висит ярмом у всех топовых сборных. И ведь как он деликатно разложил проблему с точки зрения и тренера и игрока, принимая во внимание интересы обеих сторон !
Удачи Тухелю и сборной Англии.
P.S. Неустаю и не устану повторять: немцы - великая нация, которая умеет прекрасно думать, смотрит наперед, опережая время...