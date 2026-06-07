Тухель заявил, что в сборной Англии не будут мешать трансферам во время ЧМ

Главный тренер сборной Англии сообщил, что в национальной команде не будут препятствовать совершению переходов во время чемпионата мира, если это не помешает подготовке к матчам.

У нескольких футболистов существует неопределённость относительно клубного будущего, включая Моргана Роджерса, Эллиота Андерсона и Маркуса Рэшфорда. Джон Стоунз и вовсе подходит к началу ЧМ -2026 в качестве свободного агента.

Речь идёт о здравом смысле. Я бы не хотел, чтобы [трансферные сделки заключались] за день до матча или в день игры, такова политика. Возможно, и за два дня, но посмотрим.

Однако всё остальное — если это делается конфиденциально, эффективно и спокойно — мы всегда рады помочь. Важно иметь ясность в отношении любого игрока. Если у кого-то появится возможность сменить клуб, мы не будем ему мешать.

Как справиться с отвлекающими факторами, связанными со слухами о трансферах

Это было бы идеально, но в реальной жизни так не бывает. Вопрос в том, насколько сильно стоит беспокоиться. Даже если я скажу игрокам, чтобы они сейчас не обращали на это внимания, их телефоны всё равно будут разрываться от звонков. Как мы хотим это контролировать?

Я всегда готов помочь, успокоить ситуацию. Мы должны помочь им создать собственную среду, где они смогут справиться с отвлекающими факторами, сосредоточиться и сделать всё возможное, чтобы выполнить свою роль, которая для них отведена. Я понимаю, что отвлекающие факторы могут возникнуть, если клубы хотят подписать с тобой контракт, а спортивные директора, агенты и тренеры пытаются дозвониться до тебя. Это реальность.

Мы всегда рекомендуем игроку принять решение до начала турнира и как можно раньше, но это не всегда возможно для самого игрока. Мы не одиноки в этом, просто так складываются обстоятельства.