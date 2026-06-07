У Анчелотти есть чёткое представление о стартовом составе на первый матч ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии после товарищеского матча с Египтом (2:1) высказался о составе на первый поединок чемпионата мира.

Среди атакующих вариантов на предстоящую игру и остальную часть ЧМ -2026 — , и :

Эндрик обладает этим качеством. Он очень силён, хорошо располагается в штрафной, забивает. Важный игрок для нас. Ему нужно продолжать в том же духе. Все игроки важны, у каждого свои особенности. Матеус Кунья, может, не забивает так же, как Эндрик, но очень важен для построения игры.

Считаю, что дуэт Винисиуса и Рафиньи сработал очень хорошо. Они хорошо взаимодействовали, у нас были моменты. Я думаю, что их игра была очень хорошей.

О запасных игроках

Думаю, что ресурсы, которыми располагает национальная сборная на скамейке запасных, очень важны, и мы должны этим воспользоваться, без сомнения. Знаю, что пять замен, которые мы можем сделать, очень помогут, потому что наши резервные игроки имеют огромное значение. Сегодня не играл очень важный игрок — Райан, который также мог бы изменить ход игры. Запасные игроки также могут стать «ключом» к успеху.

О травме Уэсли, которого заменили через 15 минут после начала первого тайма из-за мышечной проблемы

Нам нужно дождаться завтрашнего диагноза. Ему предстоит пройти обследование. У него проблемы с мышцами. Нам нужно подождать. Жаль, что Уэсли получил травму. Но у нас есть игроки, которые могут его заменить. Маркиньос и Габриэль — бесспорные кандидаты на следующую игру. Они играли до последнего матча, в финале Лиги чемпионов, но сейчас не в идеальной форме. Мы хорошо потренируемся, и они будут готовы к игре.

Нам нужно дождаться завтрашнего дня, чтобы узнать диагноз (Уэсли). Думаю, у него будет время восстановиться и быть с нами на этом чемпионате мира, иначе нам придётся выбрать кого-то другого, но у нас есть время это сделать.