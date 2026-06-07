В сборной России поработают над психологией после игры с Буркина-Фасо

сегодня, 10:54

Тренер сборной России рассказал о предстоящей работе в связи с неудачно проведённым вторым таймом матча с командой Буркина‑Фасо.

5 июня национальная команда выиграла у представителей Западной Африки со счётом 3:0 в товарищеской встрече, прошедшей в Волгограде. 9-го числа в Калининграде россиянам предстоит игра с Тринидадом и Тобаго.