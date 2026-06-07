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В сборной России поработают над психологией после игры с Буркина-Фасо

сегодня, 10:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о предстоящей работе в связи с неудачно проведённым вторым таймом матча с командой Буркина‑Фасо.

5 июня национальная команда выиграла у представителей Западной Африки со счётом 3:0 в товарищеской встрече, прошедшей в Волгограде. 9-го числа в Калининграде россиянам предстоит игра с Тринидадом и Тобаго.

Очень хороший первый тайм, и мы очень недовольны вторым таймом, когда играли в большинстве. Сегодня теория и тренировка будет посвящена как раз вот этому, что надо поменять, прежде всего, в психологии в игре в Калининграде.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:41
Психология наука сложная, многим не по зубам. Будем надеяться, что в сборной есть толковый специалист. Удачи.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:54
пора уже созхдавать альтернативу ЧМ . А если ФИФА или УЕФА,чтото не понравится у нас есть футболист
Орешник,он всё порешает.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:50
Играя с Буркина-Фасо психологически трудно представить что играешь с Бразилией или Аргентиной...удачи психотерапевтам)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:45, ред.
Психология одна ...да не хотят они сейчас играть гляде как их партнеры по клубам уже отдыхают на морских пляжах , да и ноги берегут...)
Вот и вся психология...)))... А то еще и психологам платить надо...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:36
Еще бы куда ни шло, если бы и Писарев и весь тренерский штаб имел хотя бы малейшее представление о психологии. Судя по словам Писарева они психологию "не проходили"
Capral
Capral
сегодня в 11:14
Раздули трагедию из ничего не значащей игры, теперь полгода будут это обсуждать, чтобы показать видимость работы над ошибками...
particular
particular
сегодня в 11:04
Псхология победителей была неожиданно надломлена удалением соперника...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:03
Поработать есть на чем. Второй тайм с Буркина-Фасо вообще провалили. Нельзя так расслабляться.
Гость
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