В сборной России поработают над психологией после игры с Буркина-Фасо

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о предстоящей работе в связи с неудачно проведённым вторым таймом матча с командой Буркина‑Фасо.
5 июня национальная команда выиграла у представителей Западной Африки со счётом 3:0 в товарищеской встрече, прошедшей в Волгограде. 9-го числа в Калининграде россиянам предстоит игра с Тринидадом и Тобаго.
Очень хороший первый тайм, и мы очень недовольны вторым таймом, когда играли в большинстве. Сегодня теория и тренировка будет посвящена как раз вот этому, что надо поменять, прежде всего, в психологии в игре в Калининграде.
Орешник,он всё порешает.
Вот и вся психология...)))... А то еще и психологам платить надо...)