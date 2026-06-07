Тренер сборной Аргентины сообщил, что многие игроки не полностью готовы

Главный тренер сборной Аргентины на пресс-конференции после товарищеского матча с Гондурасом (2:0) проанализировал заключительный этап подготовки к чемпионату мира, а также рассказал о проблемах команды.

Вчера мы надеялись, что Лео Балерди не травмирован, но, к сожалению, это подтвердилось, и нам пришлось исключить его из состава. Мы сделали это с большой болью.

Многие игроки не полностью готовы. Есть ещё один матч, чтобы сделать выводы. У нас будет ещё один поединок во вторник, и мы не спешим с выбором игрока, который присоединится к команде.

Матч прошёл успешно, мы добились успеха в сложных условиях, потому что, очевидно, сосредоточены на чемпионате мира, но всегда должны отдавать все силы за эту футболку.

Когда аргентинцы выходят на футбольное поле, им очень трудно сдерживаться. Они всегда отдают все силы, ничего не оставляя себе. Поэтому мы регулируем нагрузку и стараемся дать игровое время большинству из них.

Наша идентичность остаётся неизменной. Мы достигли этой цели.

Рады, что смогли дать игровое время многим молодым ребятам.

Помимо атакующей мощи, чемпионат мира выиграет команда, которая умеет защищаться в решающие моменты, знающая, что нужно преодолевать трудности и которой немного везёт.

Гондурас — хорошая команда, я думаю, мы провели хороший матч.

У нас здоровая конкуренция, и все хотят лучшего для сборной Аргентины.

Всегда есть что улучшать. Мы проанализируем эти моменты и постараемся исправить.