Тренер сборной Тринидада и Тобаго назвал Россию квалифицированной командой

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России.

Игра пройдёт 9 июня в Калининграде.

Это было очень долгое путешествие, но такие поездки — часть международного футбола. Мы рады приехать в Россию. Думаю, нас ждёт хорошая игра с вашей командой. Я пока не видел последний матч сборной России, но смотрел игры, которые были до этого. Могу сказать, что нам предстоит встреча с очень квалифицированной командой. Мы с нетерпением ждём матч во вторник. Для нас это прекрасная возможность проверить свои силы.