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Тренер сборной Тринидада и Тобаго назвал Россию квалифицированной командой

сегодня, 12:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго09.06.2026 в 20:00 Не начался

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России.

Игра пройдёт 9 июня в Калининграде.

Это было очень долгое путешествие, но такие поездки — часть международного футбола. Мы рады приехать в Россию. Думаю, нас ждёт хорошая игра с вашей командой. Я пока не видел последний матч сборной России, но смотрел игры, которые были до этого. Могу сказать, что нам предстоит встреча с очень квалифицированной командой. Мы с нетерпением ждём матч во вторник. Для нас это прекрасная возможность проверить свои силы.

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xw6a6dtrcb3x
xw6a6dtrcb3x
сегодня в 13:35
За чужой счет чего не прокатиться за три моря, на это даже комплиментов не жалко.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:03
у Гренадцев бы спросил каково оно - там через море сто километров от Тринидада.
Гость
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